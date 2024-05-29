Определены первые участники Президентской программы «Время героев»

Отобраны первые 83 участника Президентской программы «Время героев». 27 мая стартовало их обучение на очной магистерской программе РАНХиГС. Кандидатуры были определены Общественным советом программы, куда входят боевые командиры, депутаты Госдумы и сенаторы РФ, представители Министерства обороны РФ и других заинтересованных ведомств, общественные деятели, военкоры и деятели культуры.

Организаторы отмечают, что все без исключения участники отбора продемонстрировали высокий уровень компетенций, у всех есть боевые заслуги и управленческий опыт.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поддержал кадровую программу Президента России для участников и ветеранов специальной военной операции.

После достижения целей СВО люди, которые рисковали собой, защищая Родину, будут возвращаться, и привлечение их к работе в органах власти – это важная веха развития нашего государства. Если человек шел в бой ради страны, отстаивал ее суверенитет, то работая в органах власти, равнодушным к результату дела этот человек не останется, – подчеркнул Аксёнов.

Отбор на обучение продолжается. Далее будут определены первые кандидаты на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. Все участники отбора получили возможность пройти дистанционное обучение по программе повышения квалификации.

Фото: пресс-служба проекта «Время героев».