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Определены пять наиболее популярных социально значимых услуг в электронном виде у севастопольцев

Определены пять наиболее популярных социально значимых услуг в электронном виде у севастопольцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:35 22.10.2024

Предоставление услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ, среди которых сокращение временных затрат, удобство и доступное отслеживание информации о статусе государственной услуги. Севастопольцы все чаще подают заявление на предоставление государственных услуг в электронном виде.

Возрастает доля заявлений на получение государственных услуг в электронном виде, что говорит об увеличении популярности портала «Госуслуги» среди севастопольцев. За девять месяцев по пяти наиболее востребованным массовым социально значимым услугам подано около 40,5 тысяч заявлений, среди которых 86% – в электронном виде. Оформление услуг в электронном виде позволяет упростить и ускорить подачу заявлений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Так, в топ государственных услуг входят:

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Напомним, что перевод государственных услуг в электронный вид осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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