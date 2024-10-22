Определены пять наиболее популярных социально значимых услуг в электронном виде у севастопольцев

Предоставление услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ, среди которых сокращение временных затрат, удобство и доступное отслеживание информации о статусе государственной услуги. Севастопольцы все чаще подают заявление на предоставление государственных услуг в электронном виде.

Возрастает доля заявлений на получение государственных услуг в электронном виде, что говорит об увеличении популярности портала «Госуслуги» среди севастопольцев. За девять месяцев по пяти наиболее востребованным массовым социально значимым услугам подано около 40,5 тысяч заявлений, среди которых 86% – в электронном виде. Оформление услуг в электронном виде позволяет упростить и ускорить подачу заявлений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.

Так, в топ государственных услуг входят: