Определены пять наиболее популярных социально значимых услуг в электронном виде у севастопольцев

Предоставление услуг в электронном виде имеет ряд преимуществ, среди которых сокращение временных затрат, удобство и доступное отслеживание информации о статусе государственной услуги. Севастопольцы все чаще подают заявление на предоставление государственных услуг в электронном виде.
Возрастает доля заявлений на получение государственных услуг в электронном виде, что говорит об увеличении популярности портала «Госуслуги» среди севастопольцев. За девять месяцев по пяти наиболее востребованным массовым социально значимым услугам подано около 40,5 тысяч заявлений, среди которых 86% – в электронном виде. Оформление услуг в электронном виде позволяет упростить и ускорить подачу заявлений, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Марию Литовко.
Так, в топ государственных услуг входят:
- Организация отдыха детей в каникулярное время – более 14800 заявлений, из них 94% в электронном виде;
- Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан – около 8570 заявлений, 79% в электронном;
- Назначение пособия на ребенка из малообеспеченной семьи – около 6500 заявлений, 90% в электронном виде;
- Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций – более 5800 заявлений, 91% в электронном виде;
- Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения – подано более 4800 заявлений, 62% в электронном виде.
Напомним, что перевод государственных услуг в электронный вид осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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