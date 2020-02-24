Определил своё будущее: в Севастополе подросток пойдёт под суд за кражу телефонов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе задержали несовершеннолетнего жителя Севастополя, подозреваемого в двух кражах.

Установлено, что 15-летний подросток во время посещения бассейна, тайком похитил из шкафчиков в раздевалке два мобильных телефона общей стоимостью 31000 рублей, а затем скрылся. Украденное имущество злоумышленник сбыл своим знакомым, а вырученные деньги потратил на свои нужды, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.