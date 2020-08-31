Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020

Городской фестиваль по пляжному футболу «Кубок губернатора Севастополя» — 2020 завершился в минувшие выходные. С 18 июля по 30 августа на стадионе пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2) за победу в Кубке боролись 12 команд мужчин и 3 команды девушек:
- СШ № 3 — 1 (девушки)
- СШ № 3 – 2 (девушки)
- Победа (девушки)
- Ураган
- СШ № 3
- ЧВВМУ
- Коралл
- Мика
- Гераклея
- Детонатор
- Посейдон
- Легион
- Коралл-МАВ
- Прометей
- Петровский замок.
Всего было сыграно 45 матчей. Играли по круговой системе. Команды мужчин были поделены на две группы по 6 команд. 1 место среди мужчин завоевала команда «Детонатор», тренер Максим Федоров; 2 место — команда «Легион», тренер Алексей Каменецкий; 3 место — команда «Ураган», тренер Дмитрий Поздняков.
Лучшими в номинациях среди мужчин признаны:
- лучший вратарь – Дмитрий Исаченко (команда «Посейдон»);
- лучший игрок – Спартак Федоров (команда «Детонатор»);
- лучший бомбардир – Михаил Лукьянов (команда «Легион»), забивший 18 голов.
1 место среди девушек завоевала команда СШ № 3-1, тренер Наталья Тарасенко; 2 место — команда «Победа», тренер Дмитрий Соловьев; 3 место — команда СШ № 3-2, тренер Николай Богданенко.
Лучшими в номинациях среди девушек признаны:
- лучший вратарь – Анна Барбакова (команда СШ №3-2);
- лучший игрок – Вероника Макеева (команда «Победа»);
- лучший бомбардир – Надежда Левченко (команда СШ №3-1), забившая 8 голов.
Награждение победителей и призёров фестиваля состоится 5 сентября в 10:00 на футбольном поле в Комсомольском парке.
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