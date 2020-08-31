Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020

СШ № 3 — 1 (девушки) СШ № 3 – 2 (девушки) Победа (девушки) Ураган СШ № 3 ЧВВМУ Коралл Мика Гераклея Детонатор Посейдон Легион Коралл-МАВ Прометей Петровский замок.

Всего было сыграно 45 матчей. Играли по круговой системе. Команды мужчин были поделены на две группы по 6 команд. 1 место среди мужчин завоевала команда «Детонатор», тренер Максим Федоров; 2 место — команда «Легион», тренер Алексей Каменецкий; 3 место — команда «Ураган», тренер Дмитрий Поздняков.

Лучшими в номинациях среди мужчин признаны:

лучший вратарь – Дмитрий Исаченко (команда «Посейдон»);

лучший игрок – Спартак Федоров (команда «Детонатор»);

лучший бомбардир – Михаил Лукьянов (команда «Легион»), забивший 18 голов.

1 место среди девушек завоевала команда СШ № 3-1, тренер Наталья Тарасенко; 2 место — команда «Победа», тренер Дмитрий Соловьев; 3 место — команда СШ № 3-2, тренер Николай Богданенко.

Лучшими в номинациях среди девушек признаны:

лучший вратарь – Анна Барбакова (команда СШ №3-2);

лучший игрок – Вероника Макеева (команда «Победа»);

лучший бомбардир – Надежда Левченко (команда СШ №3-1), забившая 8 голов.

Награждение победителей и призёров фестиваля состоится 5 сентября в 10:00 на футбольном поле в Комсомольском парке.