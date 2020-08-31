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Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020

Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:35 31.08.2020

Городской фестиваль по пляжному футболу «Кубок губернатора Севастополя» — 2020 завершился в минувшие выходные. С 18 июля по 30 августа на стадионе пляжных видов спорта (набережная парка Победы, 2) за победу в Кубке боролись 12 команд мужчин и 3 команды девушек:

  1. СШ № 3 — 1 (девушки)
  2. СШ № 3 – 2 (девушки)
  3. Победа (девушки)
  4. Ураган
  5. СШ № 3
  6. ЧВВМУ
  7. Коралл
  8. Мика
  9. Гераклея
  10. Детонатор
  11. Посейдон
  12. Легион
  13. Коралл-МАВ
  14. Прометей
  15. Петровский замок.

Всего было сыграно 45 матчей. Играли по круговой системе. Команды мужчин были поделены на две группы по 6 команд. 1 место среди мужчин завоевала команда «Детонатор», тренер Максим Федоров; 2 место — команда «Легион», тренер Алексей Каменецкий; 3 место — команда «Ураган», тренер Дмитрий Поздняков.

Лучшими в номинациях среди мужчин признаны:

  • лучший вратарь – Дмитрий Исаченко (команда «Посейдон»);
  • лучший игрок – Спартак Федоров (команда «Детонатор»);
  • лучший бомбардир – Михаил Лукьянов (команда «Легион»), забивший 18 голов.

1 место среди девушек завоевала команда СШ № 3-1, тренер Наталья Тарасенко; 2 место — команда «Победа», тренер Дмитрий Соловьев; 3 место — команда СШ № 3-2, тренер Николай Богданенко.

Лучшими в номинациях среди девушек признаны:

  • лучший вратарь – Анна Барбакова (команда СШ №3-2);
  • лучший игрок – Вероника Макеева (команда «Победа»);
  • лучший бомбардир – Надежда Левченко (команда СШ №3-1), забившая 8 голов.

Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020 Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020

Награждение победителей и призёров фестиваля состоится 5 сентября в 10:00 на футбольном поле в Комсомольском парке.

Определились победители Кубка губернатора Севастополя по пляжному футболу-2020

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