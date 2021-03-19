Опреснение морской воды в Крыму – весомое мнение «против»

Несмотря на «решенный вопрос» по строительству первой станции опреснения морской воды в Крыму, дискуссия продолжается. РИА Новости Крым сегодня опубликовало большое интервью с ученым, научным руководителем Института водных проблем РАН Виктором Даниловым-Данильяном. И это весомое мнение «против».

Ученый резонно напоминает о том, что Крым – самый малообеспеченный водой регион в РФ. Поэтому необходимы масштабные и глубинные (во всех смыслах) исследования, причем на перспективу. Ну а строить опреснительные установки, тем более на ЮБК – странно.

С нашей точки зрения – но это сугубо предварительное мнение, так сказать, «навскидку» – на Южном берегу Крыма никакой надобности в опреснительных установках нет. Южный берег Крыма в целом водой обеспечен. Безусловно, ее нужно рационально расходовать, экономить, переходить на современные технологии водоподготовки и водоочистки. И если все это сделать так, как полагается делать в третьем десятилетии XXI века, то на ЮБК своей воды хватит, — отметил Виктор Данилов-Данильян.

По его мнению, если в ходе подсчета водохозяйственного баланса выяснится, что опреснение Крыму необходимо, то опреснительные установки точно не стоит ставить на ЮБК. А вот на Азовском море – стоит попробовать.

Хотя бы на Азовском море: оно имеет вдвое меньшую минерализацию, чем Черное море, поэтому азовскую воду можно опреснять гораздо дешевле и с гораздо меньшими затратами энергии. А расстояния относительно небольшие, доставить эту воду можно куда угодно. Но вопрос с опреснением, повторю, очень непростой: есть масса факторов, которые необходимо принять во внимание, — отметил член-корреспондент РАН.

Еще один нюанс опреснения – сама по себе такая вода для питья непригодна.

Для питьевых нужд ее необходимо разбавлять природной питьевой водой в пропорции один к двум. Именно так ее используют, например, в Каталонии, где стоят два крупнейших опреснительных завода с минимальной себестоимостью опреснения. Можно найти в мире примеры и дорогих систем очистки, где используется не только обратный осмос, но и после него применяются еще несколько ступеней водоподготовки. Но это уже не 50-60 центов, а 3-4, а то и 6 долларов за кубометр (220-440 рублей). Эти затраты абсолютно не соответствуют ни возможностям, ни потребностям Крыма. За такие деньги ничего в Крыму делать не надо – это можно сказать и без научных исследований, — подчеркнул ученый.

Он уверен, что вопрос опреснения технологически недоработан и требует серьезной технической и экологической экспертизы.