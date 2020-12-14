Опреснением морской воды в Крыму займется Роскосмос

Исследовательский Центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) в последнее время ведет активные переговоры с властями Крыма о строительстве завода, опресняющего морскую воду. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков.

На сегодняшний момент ведутся переговоры.. Мы получили официальный запрос на представление инвестпроекта по строительству завода мощностью 20 тыс. кубометров воды в сутки, — отметил Кошлаков.

Как уточнил гендиректор Центра им. Келдыша, предложение по строительству опреснительного завода изначально было направлено примерно два года назад, но более активно «переговоры начались буквально несколько недель назад». Сейчас предложения по инвестпроекту подготовлены и направлены в регион.

По словам Кошлакова, Крыму необходимо несколько заводов для обеспечения региона водой в полной мере. На строительство одного может уйти 1,5-2 года.

Стоимость завода будет определяться результатами проектирования, исходя из результатов геологических изысканий, проектно-изыскательских работ, — отметил он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил задействовать технологии, разработанные в госкорпорации, для решения проблем с водой в Крыму. В рамках диверсификации Центр им. Келдыша занимается разработками, связанными с очисткой питьевой воды, а также очисткой и обессоливанием морской воды (доведением ее до уровня питьевой или технической). По проектам систем Центра им. Келдыша были построены опреснительный завод «Каспий» в Актау (Казахстан), систему водоподготовки в одном из цехов завода «Автотор» в Калининграде. Всего специалисты центра выполнили более 30 проектов по очистке и обессоливанию воды. Сейчас ведутся переговоры о поставке систем очистки воды в другие страны.