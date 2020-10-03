Опреснительную установку в Крыму могут перенести поближе к Севастополю

Опреснительная установка, которую собираются установить в Крыму, скорее всего будет использоваться для водоснабжения еще и Севастополя, у которого пока нет альтернативных водных проектов. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал директор научно-производственной фирмы (НПФ) «Водные технологии» Анатолий Копачевский. По мнению специалиста, именно намерением закрыть вопрос вододефицита для обоих регионов объясняется решение поставить станцию по опреснению «не очень далеко от Севастополя».

Поскольку из-за (отказа от проекта – ред.) Коккозки Севастополь все-таки остается без воды, скорее всего этот проект возник в противовес, чтобы Коккозку не трогать, — цитирует эксперта РИА Новости Крым .

Если рассматривать размещение опреснительной станции без учета фактора Севастополя, то, по мнению Копачевского, логичнее было бы поставить опреснительную установку не в Николаевке, а в селе Жаворонки на Межгорном гидроузле, который еще в украинские времена при доступности Северо-Крымского канала снабжал водой и Севастополь, и Симферополь.

Если туда (в Межгорное – ред.) все-таки завернут воду от реки Салгир, то ее часть можно опреснять с тем, чтобы понижать солесодержание, и накапливать эту воду в Межгорном гидроузле, — отметил эксперт.

Он напомнил, что при переносе опреснительной установки накапливаемая из Салгира и очищенная вода может так же использоваться и Симферополем, и Севастополем.

Поэтому, на самом деле, нужно очень детально посмотреть дефициты и профициты – тот самый водный баланс, который должен быть посчитан и с точки зрения территориального месторасположения, и с точки зрения регулирования во времени, — рассказал Копачевский.