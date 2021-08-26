Опреснительные станции в Крыму будут построены. Двигатели, турбины поставит структура «Ростеха»

«Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») прорабатывает вариант создания стационарных станций с использованием газотурбинной техники для опреснения воды в Крыму. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов.

Если мы будем ориентироваться не только на текущие потребности, но и на перспективные потребности Крыма в водоснабжении с точки зрения развития туризма, промышленности, сельского хозяйства в горизонте, скажем, до 2030 года, то может потребоваться существенно больший объем водных ресурсов, чем то, что обеспечит нынешний план. В этом случае есть потенциал для применения решений с использованием газотурбинной техники для опреснения, — рассказал Ремизов.

Он пояснил, что газотурбинная техника нужна потому, что опреснение на базе мембранных технологий приводит к высокой потребности в энергогенерации. В случае опреснения по принципу дистилляции газотурбинные двигатели могут быть частью энергоопреснительных комплексов, производящих как пресную воду, так и электроэнергию.

Ремизов уточнил, что для станций опреснения могут применяться двигатели от 2,5 МВт до 25 МВт.