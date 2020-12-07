Опреснительные установки хотят построить не только для Симферополя, но и Керчи, Судака, Ялты и Феодосии

Глава РК Сергей Аксёнов поручил отработать вопросы размещения опреснительных установок в Судаке, Керчи и Феодосии.

Все муниципальные образования, которые используют в качестве источника подземные воды, должны иметь альтернативу в качестве опреснительной установки, особенно те, которые находятся на берегу моря, — подчеркнул Глава Крыма.

Также, по его мнению, надо «подумать над этим» во всех приморских городах, чтобы «Не тянуть трубу 100 км». На это министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев также сообщил, что уже подготовил расчёты и потенциальную площадку для запланированного строительства опреснительной установки в Ялте.

Пока же идет подготовка документации по двум установкам для опреснения морской воды мощностью по 20 тысяч кубометров в сутки каждая (для примера — суточная потребность Симферополя в воде — 150-160 тыс. кубометров). Ориентировочно, одна такая станция будет построена близ Николаевки, другая – ближе к Севастополю. Очень приблизительный срок завершения работ – конец 2021 года.