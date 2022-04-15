Опрос: как россияне относятся к букингу отелей на российском сервисе бронирования

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решил «сыграть» на уходе Booking.com, запустив в городах России и Абхазии более 230 тысяч билбордов со слоганом «Нужен отель? Букинг отелей на Tvil.ru».

По данным опроса Tvil.ru, 71% россиян считают такой подход обычной рекламой, и никакого «троллинга» Booking.com они не видят. Ещё 67% пользователей соцсетей похвалили создателей рекламной кампании за креативное решение. Более половины опрошенных туристов в соцсети «Вконтакте» и в телеграм-канале Tvil.ruотметили интересный подход к рекламе сервиса бронирования отелей. Возмущены смелой выходкой маркетологов Tvil.ru 11% пользователей соцсетей, — отмечают аналитики портала.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля после приостановки деятельности в России Booking.com владельцы отелей стали массово «приходить» в российские сервисы бронирования. После этого на Tvil.ru разом добавили 5000 квартир и апартаментов, ещё 3000 отелей, далее каждую неделю «приходили» по две тысячи новых объектов размещения.

Как россияне относятся к букингу отелей на российском сервисе бронирования:



Обычная реклама, не вижу «троллинга», 67% Классно. Молодцы, 71% Интересный ход, 51% Это уже слишком, 11%

*По результатам опроса Tvil.ru