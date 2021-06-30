Опрос: какие страны манят россиян в июле и сколько стоят билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, в какие страны запланировано больше всего перелетов в июле.

Турция, с которой только недавно возобновилось авиасообщение, входит в топ-5 стран, куда бронируются билеты. Также востребованы страны ближнего зарубежья и ряд морских направлений, помимо Турции, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-15 стран, куда бронируют билеты на июль

Страна назначения Доля бронирований Средний чек в одну сторону Доля прямых перелетов в бронировании Армения 18,7% 9513 93% Киргизия 15,6% 8848 80% Молдавия 13,6% 12119 96% Азербайджан 10,5% 14640 75% Турция 5,7% 13262 84% Беларусь 4,1% 11452 61% Узбекистан 3,9% 11702 88% Греция 2,8% 19107 81% Украина 2,8% 14838 0% Грузия 2,1% 15644 2% Египет 2,1% 18765 81% Кипр 1,8% 17104 82% Болгария 1,8% 18349 45% Сербия 1,7% 12808 84% Казахстан 1,7% 25978 42%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Возглавляет список популярных стран для путешествия в июле Армения. Сюда, по данным продаж Туту.ру, оформляется 18,7% авиабилетов. Перелёт в одну сторону обходится в среднем в 9,5 тыс. рублей.

На втором месте Киргизия, средний чек за перелёт в эту страну равен 8,8 тыс. рублям в одну сторону. Кроме того, в топ-5 входят Молдавия, Азербайджан и Турция.

Среди морских направлений в июле востребованы также Греция, Египет, Кипр и Болгария. Кроме того, в рейтинг самых популярных стран для перелета в июле вошли Беларусь, Узбекистан, Украина, Грузия, Сербия и Казахстан.

Аналитики Туту.ру отмечают, что для большинства стран, вошедших в рейтинг, доля бронирований на прямые рейсы превышает 80%. Однако есть страны, которые смогли войти в топ-15, несмотря на нулевую или минимальную долю прямых рейсов, — это Украина и Грузия. Меньше половины билетов на прямые перелеты бронируется в Болгарию и Казахстан (45% и 42% соответственно).

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