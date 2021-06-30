Опрос: какие страны манят россиян в июле и сколько стоят билеты

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, в какие страны запланировано больше всего перелетов в июле.
Турция, с которой только недавно возобновилось авиасообщение, входит в топ-5 стран, куда бронируются билеты. Также востребованы страны ближнего зарубежья и ряд морских направлений, помимо Турции, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ-15 стран, куда бронируют билеты на июль
|Страна назначения
|Доля бронирований
|Средний чек в одну сторону
|Доля прямых перелетов в бронировании
|Армения
|18,7%
|9513
|93%
|Киргизия
|15,6%
|8848
|80%
|Молдавия
|13,6%
|12119
|96%
|Азербайджан
|10,5%
|14640
|75%
|Турция
|5,7%
|13262
|84%
|Беларусь
|4,1%
|11452
|61%
|Узбекистан
|3,9%
|11702
|88%
|Греция
|2,8%
|19107
|81%
|Украина
|2,8%
|14838
|0%
|Грузия
|2,1%
|15644
|2%
|Египет
|2,1%
|18765
|81%
|Кипр
|1,8%
|17104
|82%
|Болгария
|1,8%
|18349
|45%
|Сербия
|1,7%
|12808
|84%
|Казахстан
|1,7%
|25978
|42%
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Возглавляет список популярных стран для путешествия в июле Армения. Сюда, по данным продаж Туту.ру, оформляется 18,7% авиабилетов. Перелёт в одну сторону обходится в среднем в 9,5 тыс. рублей.
На втором месте Киргизия, средний чек за перелёт в эту страну равен 8,8 тыс. рублям в одну сторону. Кроме того, в топ-5 входят Молдавия, Азербайджан и Турция.
Среди морских направлений в июле востребованы также Греция, Египет, Кипр и Болгария. Кроме того, в рейтинг самых популярных стран для перелета в июле вошли Беларусь, Узбекистан, Украина, Грузия, Сербия и Казахстан.
Аналитики Туту.ру отмечают, что для большинства стран, вошедших в рейтинг, доля бронирований на прямые рейсы превышает 80%. Однако есть страны, которые смогли войти в топ-15, несмотря на нулевую или минимальную долю прямых рейсов, — это Украина и Грузия. Меньше половины билетов на прямые перелеты бронируется в Болгарию и Казахстан (45% и 42% соответственно).
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