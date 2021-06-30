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Опрос: какие страны манят россиян в июле и сколько стоят билеты
фото: sulox32 (pixabay.com)

Опрос: какие страны манят россиян в июле и сколько стоят билеты

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:43 30.06.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, в какие страны запланировано больше всего перелетов в июле.

Турция, с которой только недавно возобновилось авиасообщение, входит в топ-5 стран, куда бронируются билеты. Также востребованы страны ближнего зарубежья и ряд морских направлений, помимо Турции, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-15 стран, куда бронируют билеты на июль

Страна назначенияДоля бронированийСредний чек в одну сторонуДоля прямых перелетов в бронировании
Армения18,7%951393%
Киргизия15,6%884880%
Молдавия13,6%1211996%
Азербайджан10,5%1464075%
Турция5,7%1326284%
Беларусь4,1%1145261%
Узбекистан3,9%1170288%
Греция2,8%1910781%
Украина2,8%148380%
Грузия2,1%156442%
Египет2,1%1876581%
Кипр1,8%1710482%
Болгария1,8%1834945%
Сербия1,7%1280884%
Казахстан1,7%2597842%

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Возглавляет список популярных стран для путешествия в июле Армения. Сюда, по данным продаж Туту.ру, оформляется 18,7% авиабилетов. Перелёт в одну сторону обходится в среднем в 9,5 тыс. рублей.

На втором месте Киргизия, средний чек за перелёт в эту страну равен 8,8 тыс. рублям в одну сторону. Кроме того, в топ-5 входят Молдавия, Азербайджан и Турция.

Среди морских направлений в июле востребованы также Греция, Египет, Кипр и Болгария. Кроме того, в рейтинг самых популярных стран для перелета в июле вошли Беларусь, Узбекистан, Украина, Грузия, Сербия и Казахстан.

Аналитики Туту.ру отмечают, что для большинства стран, вошедших в рейтинг, доля бронирований на прямые рейсы превышает 80%. Однако есть страны, которые смогли войти в топ-15, несмотря на нулевую или минимальную долю прямых рейсов, — это Украина и Грузия. Меньше половины билетов на прямые перелеты бронируется в Болгарию и Казахстан (45% и 42% соответственно).

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Опрос: какие страны манят россиян в июле и сколько стоят билеты

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