Опрос: какими экстремальными видами отдыха увлекаются

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какими активными и экстремальными видами отдыха увлекаются россияне. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 639 человек.

Список любимых активных видов отдыха, согласно опросу, возглавляют восхождения и треккинг, за них отдали голоса 16% респондентов. На втором месте по популярности конные прогулки, которыми увлекаются 14% опрошенных. Замыкают тройку сплавы (рафтинг, каякинг и т. д.) с долей 11%. Кроме того, в пятерку востребованных активностей входят сноуборд и горные лыжи (10% голосов), а также полеты на самолетах и вертолетах (8% голосов), — отмечают аналитики сервиса.

По 7% респондентов признались в любви к джип-турам и мотоциклам с велосипедами — маунтибайкингу, квадроциклам, мотокроссу и так далее. Дайвингу предпочтение отдают 6% опрошенных, а еще 4% любят другие развлечения, связанные с водой — вейкбординг, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, сапсерфинг и тому подобное.

Парашютным спортом и бейсджампингом также увлекаются 4% респондентов. А еще 13% опрошенных отметили, что любят какие-то другие экстремальные и активные приключения.

Лето — сезон экстрима в России, и сейчас вы видим традиционный всплеск интереса к активным турам и экстремальным приключениям. У нас на платформе есть большой выбор таких туров, которые имеют своих поклонников. Самый большой спрос — на восхождения, особенно это туры на Эльбрус и на Казбек. Причем восхождение на Казбек доступно даже туристам с минимальной подготовкой, там есть туры со средним уровнем активности. Для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с водными активностями тоже есть предложения. Кстати, в Крыму есть тур, где можно совместить парусную регату и восхождение на Ильяс-Кая. Есть тур, который объединяет яхты, каяки, квадроциклы и пляжный отдых. Очень интересный вариант тура — полет над горами в Северной Осетии.Туристов ждут головокружительные полёты на планере и параплане, море острых ощущений и невероятных видов, запас впечатлений на год вперёд и воспоминания на всю жизнь, — говорит заместитель руководителя платформы «Туту Приключения» Елена Чубина.

Результаты опроса «Какие экстремальные и активные приключения вы предпочитаете?»



16% — восхождения и треккинг

14% — конные прогулки

11% — рафтинг, каякинг и другие виды сплавов

10% — сноуборд и/или горные лыжи

8% ­— полеты на самолетах и вертолетах

7% — маунтинбайкинг, квадроциклы, мотокросс и т. д.

7% — джип-туры

6% — дайвинг

4% — вейкбординг, водные лыжи, серфинг/виндсерфинг/сапсерфинг и т. д.

4% — парашютный спорт, бейсджампинг и т. д.

13% — люблю другие экстремальные и активные приключения

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.