Опрос: какими экстремальными видами отдыха увлекаются

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, какими активными и экстремальными видами отдыха увлекаются россияне. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 639 человек.
Список любимых активных видов отдыха, согласно опросу, возглавляют восхождения и треккинг, за них отдали голоса 16% респондентов. На втором месте по популярности конные прогулки, которыми увлекаются 14% опрошенных. Замыкают тройку сплавы (рафтинг, каякинг и т. д.) с долей 11%. Кроме того, в пятерку востребованных активностей входят сноуборд и горные лыжи (10% голосов), а также полеты на самолетах и вертолетах (8% голосов), — отмечают аналитики сервиса.
По 7% респондентов признались в любви к джип-турам и мотоциклам с велосипедами — маунтибайкингу, квадроциклам, мотокроссу и так далее. Дайвингу предпочтение отдают 6% опрошенных, а еще 4% любят другие развлечения, связанные с водой — вейкбординг, водные лыжи, серфинг, виндсерфинг, сапсерфинг и тому подобное.
Парашютным спортом и бейсджампингом также увлекаются 4% респондентов. А еще 13% опрошенных отметили, что любят какие-то другие экстремальные и активные приключения.
Лето — сезон экстрима в России, и сейчас вы видим традиционный всплеск интереса к активным турам и экстремальным приключениям. У нас на платформе есть большой выбор таких туров, которые имеют своих поклонников. Самый большой спрос — на восхождения, особенно это туры на Эльбрус и на Казбек. Причем восхождение на Казбек доступно даже туристам с минимальной подготовкой, там есть туры со средним уровнем активности. Для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с водными активностями тоже есть предложения. Кстати, в Крыму есть тур, где можно совместить парусную регату и восхождение на Ильяс-Кая. Есть тур, который объединяет яхты, каяки, квадроциклы и пляжный отдых. Очень интересный вариант тура — полет над горами в Северной Осетии.Туристов ждут головокружительные полёты на планере и параплане, море острых ощущений и невероятных видов, запас впечатлений на год вперёд и воспоминания на всю жизнь, — говорит заместитель руководителя платформы «Туту Приключения» Елена Чубина.
Результаты опроса «Какие экстремальные и активные приключения вы предпочитаете?»
- 16% — восхождения и треккинг
- 14% — конные прогулки
- 11% — рафтинг, каякинг и другие виды сплавов
- 10% — сноуборд и/или горные лыжи
- 8% — полеты на самолетах и вертолетах
- 7% — маунтинбайкинг, квадроциклы, мотокросс и т. д.
- 7% — джип-туры
- 6% — дайвинг
- 4% — вейкбординг, водные лыжи, серфинг/виндсерфинг/сапсерфинг и т. д.
- 4% — парашютный спорт, бейсджампинг и т. д.
- 13% — люблю другие экстремальные и активные приключения
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