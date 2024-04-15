Опрос: куда поедут россияне на майские праздники. В Крым — да

Больше всего перелетов на майские праздники запланировано внутри России — около 83,3%, сообщает сервис путешествий Туту. Эксперты проанализировали данные по покупкам билетов на период 27 апреля -12 мая 2024 года.
Около 11,6% билетов оформляется в страны ближнего зарубежья. На дальнее зарубежье и Европу у самостоятельных авиапутешественников приходится 4% и 1,1% оформленных билетов соответственно.
Больше всего авиабилетов на предстоящие майские праздники оформляется в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 14,3%, в Санкт-Петербург – 10%, в Сочи – 9,1%, в Калининград – 5,7%, в Минеральные Воды – 4,7%. Путешественники также полетят в Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Красноярск и Новосибирск.
При этом в списке конкретных направлений на первом месте оказался маршрут Москва — Калининград. В прошлом году он также был на первом месте, а вторую позицию сохранило направление Москва — Сочи. Кроме того, у путешественников из Москвы на майские праздники востребованы перелеты в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Махачкалу. А у путешественников из Санкт-Петербурга — в Москву, Сочи, Казань, Калининград и Минеральные Воды.
Ориентир по ценам на перелёты из Москвы (по средним чекам по уже оформленным билетам):
- Москва — Санкт-Петербург — 11 тыс. рублей туда-обратно
- Москва — Саратов — 11,8 тыс. рублей туда-обратно
- Москва — Архангельск — 13,5 тыс. рублей туда-обратно
- Москва — Казань — 13,5 тыс. рублей туда-обратно
- Москва — Уфа — 14 тыс. рублей туда-обратно
- Москва — Тюмень — 15 тыс. рублей туда-обратно
- Москва — Калининград — 15 тыс. рублей туда-обратно
Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.
Топ-10 авианаправлений внутри России на майские праздники
|Направление
|Позиция в рейтинге, 2023
|Позиция в рейтинге, 2024
|Доля пассажиров, 2023
|Доля пассажиров, 2024
|Москва — Калининград
|1
|1
|6,%
|7,8%
|Москва — Сочи
|2
|2
|5,5%
|5,4%
|Москва — Минеральные Воды
|4
|3
|3,1%
|3,4%
|Москва — Санкт-Петербург
|3
|4
|3,3%
|2,7%
|Санкт-Петербург — Сочи
|5
|5
|2,9%
|2,4%
|Санкт-Петербург — Казань
|10
|6
|1,7%
|1,7%
|Москва — Екатеринбург
|6
|7
|2,1%
|1,6%
|Санкт-Петербург — Калининград
|7
|8
|2,0%
|1,5%
|Санкт-Петербург — Минеральные Воды
|9
|9
|1,8%
|1,5%
|Москва — Махачкала
|8
|10
|1,8%
|1,3%
Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников сейчас наиболее популярны Узбекистан, Беларусь, Турция, Азербайджан и Казахстан.
Топ-10 стран, куда покупают авиабилеты из России на майские праздники
|Страна назначения
|Позиция в рейтинге, 2023
|Позиция в рейтинге, 2024
|Доля пассажиров, 2023
|Доля пассажиров, 2024
|Узбекистан
|2
|1
|15,11%
|13,23%
|Беларусь
|6
|2
|6,84%
|12,55%
|Турция
|1
|3
|15,92%
|11,90%
|Азербайджан
|3
|4
|13,32%
|10,42%
|Казахстан
|7
|5
|5,51%
|8,92%
|Киргизия
|5
|6
|7,96%
|8,68%
|Армения
|4
|7
|13,20%
|7,18%
|Грузия
|11
|8
|1,48%
|4,69%
|Объединенные Арабские Эмираты
|9
|9
|2,72%
|2,97%
|Туркменистан
|44
|10
|0,08%
|2,43%
А больше всего ж/д-билетов на майские праздники оформляется в Москву (доля пассажиров – 24,9%), Санкт-Петербург (11,2%), Краснодар (3,3%), Ростов-на-Дону (3,1%) и Адлер (2,3%). Далее следуют Симферополь, Нижний Новгород, Казань, Сочи и Екатеринбург.
На первом месте конкретных направлений маршрут Москва — Санкт-Петербург – около 13% билетов. На втором месте по популярности — направление Москва — Нижний Новгород, а замыкает тройку направление Москва — Симферополь.
Ориентир по ценам на ж/д билеты из Москвы (по средним чекам по уже оформленным билетам):
- Москва — Иваново — 1 250 рублей в одну сторону
- Москва — Ярославль — 1 280 рублей в одну сторону
- Москва — Тула — 1 290 рублей в одну сторону
- Москва — Рязань — 1 400 рублей в одну сторону
- Москва — Смоленск — 1 570 рублей в одну сторону
- Москва — Нижний Новгород — 2 200 рублей в одну сторону
По данным аналитиков Туту, с начала года количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.
Топ-10 ж/д направлений внутри России на майские праздники
|Направление
|Доля пассажиров, 2023
|Доля пассажиров, 2024
|Москва — Санкт-Петербург
|13,8%
|13,1%
|Москва — Нижний Новгород
|3,2%
|2,7%
|Москва — Симферополь
|2,7%
|2,2%
|Москва — Казань
|2,4%
|2,2%
|Москва — Ростов-на-Дону
|1,7%
|1,8%
|Краснодар — Сочи
|2,0%
|2,1%
|Москва — Краснодар
|1,2%
|1,1%
|Москва — Воронеж
|1,1%
|1,1%
|Москва — Анапа
|1,0%
|1,0%
|Москва — Ярославль
|1,0%
|1,0%
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С тегами: Крым туристический