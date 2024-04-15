Опрос: куда поедут россияне на майские праздники. В Крым — да

Больше всего перелетов на майские праздники запланировано внутри России — около 83,3%, сообщает сервис путешествий Туту. Эксперты проанализировали данные по покупкам билетов на период 27 апреля -12 мая 2024 года.

Около 11,6% билетов оформляется в страны ближнего зарубежья. На дальнее зарубежье и Европу у самостоятельных авиапутешественников приходится 4% и 1,1% оформленных билетов соответственно.

Больше всего авиабилетов на предстоящие майские праздники оформляется в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные Воды. Доля пассажиров в столицу – 14,3%, в Санкт-Петербург – 10%, в Сочи – 9,1%, в Калининград – 5,7%, в Минеральные Воды – 4,7%. Путешественники также полетят в Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Красноярск и Новосибирск.

При этом в списке конкретных направлений на первом месте оказался маршрут Москва — Калининград. В прошлом году он также был на первом месте, а вторую позицию сохранило направление Москва — Сочи. Кроме того, у путешественников из Москвы на майские праздники востребованы перелеты в Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Махачкалу. А у путешественников из Санкт-Петербурга — в Москву, Сочи, Казань, Калининград и Минеральные Воды.

Ориентир по ценам на перелёты из Москвы (по средним чекам по уже оформленным билетам):

Москва — Санкт-Петербург — 11 тыс. рублей туда-обратно

Москва — Саратов — 11,8 тыс. рублей туда-обратно

Москва — Архангельск — 13,5 тыс. рублей туда-обратно

Москва — Казань — 13,5 тыс. рублей туда-обратно

Москва — Уфа — 14 тыс. рублей туда-обратно

Москва — Тюмень — 15 тыс. рублей туда-обратно

Москва — Калининград — 15 тыс. рублей туда-обратно

Аналитики Туту добавили, что путешественники стали чаще пользоваться услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести.

Топ-10 авианаправлений внутри России на майские праздники

Направление Позиция в рейтинге, 2023 Позиция в рейтинге, 2024 Доля пассажиров, 2023 Доля пассажиров, 2024 Москва — Калининград 1 1 6,% 7,8% Москва — Сочи 2 2 5,5% 5,4% Москва — Минеральные Воды 4 3 3,1% 3,4% Москва — Санкт-Петербург 3 4 3,3% 2,7% Санкт-Петербург — Сочи 5 5 2,9% 2,4% Санкт-Петербург — Казань 10 6 1,7% 1,7% Москва — Екатеринбург 6 7 2,1% 1,6% Санкт-Петербург — Калининград 7 8 2,0% 1,5% Санкт-Петербург — Минеральные Воды 9 9 1,8% 1,5% Москва — Махачкала 8 10 1,8% 1,3%

Из зарубежных направлений у самостоятельных путешественников сейчас наиболее популярны Узбекистан, Беларусь, Турция, Азербайджан и Казахстан.

Топ-10 стран, куда покупают авиабилеты из России на майские праздники

Страна назначения Позиция в рейтинге, 2023 Позиция в рейтинге, 2024 Доля пассажиров, 2023 Доля пассажиров, 2024 Узбекистан 2 1 15,11% 13,23% Беларусь 6 2 6,84% 12,55% Турция 1 3 15,92% 11,90% Азербайджан 3 4 13,32% 10,42% Казахстан 7 5 5,51% 8,92% Киргизия 5 6 7,96% 8,68% Армения 4 7 13,20% 7,18% Грузия 11 8 1,48% 4,69% Объединенные Арабские Эмираты 9 9 2,72% 2,97% Туркменистан 44 10 0,08% 2,43%

А больше всего ж/д-билетов на майские праздники оформляется в Москву (доля пассажиров – 24,9%), Санкт-Петербург (11,2%), Краснодар (3,3%), Ростов-на-Дону (3,1%) и Адлер (2,3%). Далее следуют Симферополь, Нижний Новгород, Казань, Сочи и Екатеринбург.

На первом месте конкретных направлений маршрут Москва — Санкт-Петербург – около 13% билетов. На втором месте по популярности — направление Москва — Нижний Новгород, а замыкает тройку направление Москва — Симферополь.

Ориентир по ценам на ж/д билеты из Москвы (по средним чекам по уже оформленным билетам):

Москва — Иваново — 1 250 рублей в одну сторону

Москва — Ярославль — 1 280 рублей в одну сторону

Москва — Тула — 1 290 рублей в одну сторону

Москва — Рязань — 1 400 рублей в одну сторону

Москва — Смоленск — 1 570 рублей в одну сторону

Москва — Нижний Новгород — 2 200 рублей в одну сторону

По данным аналитиков Туту, с начала года количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Топ-10 ж/д направлений внутри России на майские праздники

Направление Доля пассажиров, 2023 Доля пассажиров, 2024 Москва — Санкт-Петербург 13,8% 13,1% Москва — Нижний Новгород 3,2% 2,7% Москва — Симферополь 2,7% 2,2% Москва — Казань 2,4% 2,2% Москва — Ростов-на-Дону 1,7% 1,8% Краснодар — Сочи 2,0% 2,1% Москва — Краснодар 1,2% 1,1% Москва — Воронеж 1,1% 1,1% Москва — Анапа 1,0% 1,0% Москва — Ярославль 1,0% 1,0%