Опрос общественного мнения – благоустройство крымской столицы

Администрация города Симферополя совместно с Центром развития городской среды проводит социологическое исследование по вопросам актуального состояния и перспектив благоустройства общественных территорий крымской столицы.

Цель − изучить интересы и потребности локального сообщества для дальнейшего учета при проектировании общественного пространства.

Вся информация, полученная в результате исследований, является конфиденциальной и будет использована только для всесторонней и комплексной оценки проектов общественных пространств, — подчеркнули организаторы опросов.

Ответить на вопросы и высказать свое мнение, подчеркнуть свою гражданскую позицию, обозначить собственное видение вопросов можно по ссылкам:

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА БУЛЬВАРА ИМ. И. ФРАНКО

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА У ДОСКИ ПОЧЕТА КРИК (ул. Киевская, 81, 79/2, ул. Куйбышева, 4)

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА 50-ЛЕТИЯ СССР ПО УЛ. ЗАЛЕССКАЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА ПО УЛ. ДАНИЛОВА

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА ИМ. ДЫБЕНКО

Опрос проводится до 15 февраля 2021 года.

Напомним , что подведены итоги социологического исследования по вопросам благоустройства таких общественных территорий, как площадь Ленина, площадь Куйбышева, сквер Казанский, сквер Балаклавский и улица Селим-Герай.

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