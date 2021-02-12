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Опрос общественного мнения – благоустройство крымской столицы
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Опрос общественного мнения – благоустройство крымской столицы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:46 12.02.2021

Администрация города Симферополя совместно с Центром развития городской среды проводит социологическое исследование по вопросам актуального состояния и перспектив благоустройства общественных территорий крымской столицы.

Цель − изучить интересы и потребности локального сообщества для дальнейшего учета при проектировании общественного пространства.

Вся информация, полученная в результате исследований, является конфиденциальной и будет использована только для всесторонней и комплексной оценки проектов общественных пространств, — подчеркнули организаторы опросов.

Ответить на вопросы и высказать свое мнение, подчеркнуть свою гражданскую позицию, обозначить собственное видение вопросов можно по ссылкам:

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА БУЛЬВАРА ИМ. И. ФРАНКО

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА У ДОСКИ ПОЧЕТА КРИК (ул. Киевская, 81, 79/2, ул. Куйбышева, 4)

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА 50-ЛЕТИЯ СССР ПО УЛ. ЗАЛЕССКАЯ

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА ПО УЛ. ДАНИЛОВА

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА СКВЕРА ИМ. ДЫБЕНКО

Опрос проводится до 15 февраля 2021 года.

Напомним, что подведены итоги социологического исследования по вопросам благоустройства таких общественных территорий, как площадь Ленина, площадь Куйбышева, сквер Казанский, сквер Балаклавский и улица Селим-Герай.

Опрос общественного мнения – благоустройство крымской столицы

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