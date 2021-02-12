Опрос общественного мнения – благоустройство крымской столицы

Администрация города Симферополя совместно с Центром развития городской среды проводит социологическое исследование по вопросам актуального состояния и перспектив благоустройства общественных территорий крымской столицы.
Цель − изучить интересы и потребности локального сообщества для дальнейшего учета при проектировании общественного пространства.
Вся информация, полученная в результате исследований, является конфиденциальной и будет использована только для всесторонней и комплексной оценки проектов общественных пространств, — подчеркнули организаторы опросов.
Ответить на вопросы и высказать свое мнение, подчеркнуть свою гражданскую позицию, обозначить собственное видение вопросов можно по ссылкам:
Напомним, что подведены итоги социологического исследования по вопросам благоустройства таких общественных территорий, как площадь Ленина, площадь Куйбышева, сквер Казанский, сквер Балаклавский и улица Селим-Герай.
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