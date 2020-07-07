Опрос ОНФ «Народная оценка власти»: севастопольским чиновникам поставили «тройку», но твёрдую

В Севастополе подвели итоги опроса регионального отделения ОНФ «Народная оценка власти», который проходил во время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Респондентам было предложено оценить работу врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, основных департаментов и управлений Правительства города, глав районов и депутатов Законодательного собрания города по пятибалльной системе. В опросе, по словам руководителя регионального исполкома ОНФ в Севастополе Ларисы Мельник, приняли участие 109657 человек или каждый второй участник голосования по поправкам в Конституцию.

Самую высокую среднюю оценку получил глава Севастополя Михаил Развожаев. Средний балл — 4,24, 47,3% респондентов поставили врио губернатора «пятерку», — цитирует пресс-служба координатора проекта «Народная оценка власти» Павла Харламова.

Структуры Правительства, главы районов и депутаты в среднем получили 3,5 балла. «Расшифровка» такова:

Образования и науки – 3,48 балла

Культуры – 3,78 балла

Труда и социальной защиты населения – 3,59 балла

Здравоохранения – 3,05 балла

Транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры – 3,68 балла

Городского хозяйства – 3,41 балла

Сельского хозяйства – 3,43 балла

Природных ресурсов и экологии – 3, 26 балла

Потребительского рынка – 3,22 балла

Дела молодежи и спорта – 3,71 балла

Мне очень важно понимать, что у нас происходит. Совершенно четко видеть, какой отклик и отзыв вызывает работа Правительства у горожан. Балл колеблется на уровне 3,4-3,5 в среднем по ведомствам. Я считаю, что это объективная оценка. Твердую четверку не могу поставить никому. Конечно, бывают разные обстоятельства и нюансы, но люди сказали, как есть. Я благодарен за свою оценку, и считаю ее авансом, — подчеркнул врио губернатора Михаил Развожаев.

Помимо оценки властей жители Севастополя оставили более 20 тыс. наказов для врио Губернатора Севастополя.

Наказы разные: кто-то желал здоровья и благодарил за работу, кто-то высказывался по какой-то конкретной проблеме – дороги, придомовые территории, здравоохранение, — отметила Координатор проекта «Народная оценка власти» Виктория Кашлякова.

Михаил Развожаев попросил севастопольских волонтеров систематизировать и создать базу на основании наказов горожан.

По итогам этой работы будет создан список поручений губернатора. Наказы будут разбиты на отраслевые группы и переданы в работу. Это покажет серьезность наших намерений, — заверил врио Губернатора Севастополя.