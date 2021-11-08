Опрос: россияне рассказали, куда ездили на ноябрьские праздники

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда отправились на ноябрьские праздники россияне, купившие билет на самолёт, поезд или автобус. В опросе, прошедшем на сайте сервиса , приняли участие 1 874 человека.

Большинство опрошенных сказали, что на ноябрьские праздники поехали домой. Такие планы были у 41% респондентов. Еще 14% поехали в гости к друзьям. Отпуск по России запланировали 18% путешественников, а за рубеж решили отправиться 10% опрошенных. Наконец, 5% поехали в командировку, несмотря на праздники и нерабочие дни. А ещё у 12% респондентов нашлись какие-то другие дела, для которых также нужно было отправиться в поездку, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным аналитиков Туту.ру, больше всего авиабилетов по России с вылетами в период с 28 октября по 7 ноября было забронировано в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь. Также в топ-10 направлений вошли Минеральные Воды, Екатеринбург, Калининград, Ростов-на-Дону и Уфа. Среди зарубежных направлений у самостоятельных путешественников наибольшей популярностью пользовались страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Армения, Киргизия, Азербайджан, Молдавия, Казахстан и Беларусь. Также в топ-10 стран у самостоятельных туристов входят Турция, Кипр и Египет.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за октябрь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.