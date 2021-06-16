Опрос: россияне рассказали, куда отправят детей на лето

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют отправить детей на лето. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 500 человек.

Треть опрошенных россиян сказали, что никуда не планируют отправлять своих детей этим летом. Они будут играть во дворе с друзьями или проводить время как-то иначе, но дома. Следующий по популярности вариант летнего досуга для детей — у бабушки с дедушкой в деревне или на даче. Такой сценарий выбрали 28% респондентов. В лагерь в России своих детей отправят 7% опрошенных, а в лагерь за границу — 3% респондентов, — говорят аналитики сервиса.

А вот на путешествия всей семьей настроены 14% опрошенных. Еще 15% планируют в течение лета скомбинировать несколько вариантов отдыха.

Результаты опроса «Куда вы отправите детей на лето?»

28% — К бабушке с дедушкой в деревню или на дачу

7% — В лагерь в России

3% — В лагерь за границу

14% — Будем путешествовать все вместе

15% — Успеем скомбинировать разные варианты

33% — Никуда. Будут играть во дворе с друзьями

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.