Опрос: россияне рассказали, куда отправят детей на лето

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне планируют отправить детей на лето. В опросе, прошедшем на сайте сервиса, приняли участие 1 500 человек.
Треть опрошенных россиян сказали, что никуда не планируют отправлять своих детей этим летом. Они будут играть во дворе с друзьями или проводить время как-то иначе, но дома. Следующий по популярности вариант летнего досуга для детей — у бабушки с дедушкой в деревне или на даче. Такой сценарий выбрали 28% респондентов. В лагерь в России своих детей отправят 7% опрошенных, а в лагерь за границу — 3% респондентов, — говорят аналитики сервиса.
А вот на путешествия всей семьей настроены 14% опрошенных. Еще 15% планируют в течение лета скомбинировать несколько вариантов отдыха.
Результаты опроса «Куда вы отправите детей на лето?»
- 28% — К бабушке с дедушкой в деревню или на дачу
- 7% — В лагерь в России
- 3% — В лагерь за границу
- 14% — Будем путешествовать все вместе
- 15% — Успеем скомбинировать разные варианты
- 33% — Никуда. Будут играть во дворе с друзьями
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