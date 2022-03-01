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Опрос: уровень доверия к Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%

Опрос: уровень доверия к Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 01.03.2022

Показатель доверия россиян к Президенту РФ Владимиру Путину за неделю вырос с 60% до 71%, свидетельствует опрос фонда «Общественное мнение».

Исследование проводилось вскоре после признания Россией независимости республик Донбасса. По итогам доверие Главе государства выразил 71% опрошенных, неделей раньше таких было 60%​​​.

Скорее не доверяют Президенту 18%, этот показатель существенно снизился за неделю: 20 февраля такой ответ дали 29% опрошенных.

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Скорее хорошо работу Путина на посту Президента России оценивает 71%, скорее плохо — 15%. По этим показателям зафиксирована схожая динамика: 20 февраля позитивно работу главы государства оценивали 64% россиян, критически — 21%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 25-27 февраля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ, среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.


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