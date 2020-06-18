Опровержение Tvil.ru: туристы активно бронируют Крым для отдыха этим летом

Информация о том, что туристы не бронируют на лето отдых в Крыму, не соответствует действительности. Свое опровержение по поводу бронирований в Крыму дает российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru .

Оценку того, что туристы только интересуются отдыхом в Крыму, но не бронируют отдых, дают туристические операторы, которые до этого активно работали только с выездным туризмом и Турцией, а не с внутренними направлениями, ― комментирует ситуацию на данный момент директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова. ― Туристы пока не привыкли бронировать через них отдых внутри страны.

Крым бронируют очень активно на сайте Tvil.ru: 70% из всех бронирований идет именно на крымские курорты. Туристы бронируют в основном мини-отели, квартиры и коттеджи.

За последнюю неделю на 13% выросли бронирования домов в Крыму на лето, ― отмечает Оксана Шустикова.

Одной из основных тенденций лета 2020 является то, что на 21% больше едут в Крым семьями, чем даже в Краснодарский край, по сравнению с прошлым годом. Также, по данным Tvil.ru, в 1,5 раза больше туристов из Москвы и Московской области отдыхают в Крыму этим летом, чем в 2019-м. Каждый третий отдыхающий в Крыму будет из столицы, отмечают аналитики сервиса Tvil.ru.

Семерку самых популярных городов-курортов Крыма в сезоне-2020 составили Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь и Алупка. По сравнению с прошлым годом, средний чек больше всего вырос в Севастополе (на 27,36%) и Алупке (на 21,36%), на более 16% — в Ялте и Феодосии, в Евпатории — на 15,76%, в Алуште — на 11,78%. Меньше всего подорожал отдых в Судаке — на 9,82%.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в Крыму летом на период от 9,1 до 12,1 ночи и потратят на проживание от 2,5 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть семье из трех человек в Судаке: в среднем, за 25 тысяч рублей на семью до 10 ночей. Дороже всего — в Ялте: средний чек на семьи из трех человек этим летом составит более 35,5 тысяч рублей.

Семь популярных городов Крыма для отдыха летом:

Ялта — 3561 рубль / 9,99 ночи* Евпатория — 2593 рубля / 12,11 ночи Феодосия — 2563 рубля / 10,30 ночи Алушта — 2965 рублей / 10,51 ночи Судак — 2515 рублей / 9,94 ночи Севастополь — 2830 рублей / 9,11 ночи Алупка — 2747 рублей / 11,05 ночи * Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей