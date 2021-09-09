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Оптимистично: Евпатория - преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

Оптимистично: Евпатория — преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 09.09.2021

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По информации республиканского Совмина, вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов с рабочим визитом посетил Евпаторию и «обозначил проблемные моменты и замечания к подрядчикам».

Провел совещание по проблемным вопросам, касающимся вывоза мусора. Также обсудили с подрядчиками и проектировщиками ход строительства общественных пространств. Лично объехал объекты строительства и осмотрел ход работ в парке культуры и отдыха на ул. Франко и парке Приморский в пгт. Новоозерное, на набережной Лазурная, а также на детской площадке и аллее фонтанов на территории парка им. Фрунзе, — рассказал вице-премьер.

Оптимистично: Евпатория - преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

При этом Евгений Кабанов отметил, что есть проблемные моменты и замечания к подрядчикам.

Дал поручение оперативно устранить недоработки, чтобы жители и гости города в скором времени смогли увидеть обновленные и комфортные общественные пространства, — уточнил заместитель председателя Совмина РК.

Оптимистично: Евпатория - преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

Также Евгений Кабанов акцентировал внимание на том, Евпатория заметно преображается.

Каждый раз, когда приезжаю в город, вижу позитивные изменения. Предстоит еще много работы и сбавлять темпы мы не будем. Основные вопросы держу под личным контролем, будьте уверены со всем справимся, — подытожил вице-премьер.

Оптимистично: Евпатория - преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

Оптимизм, но есть замечания к подрядчикам? Пессимизм, но Евпатория «преображается»? Жаль, что ни слова не сказано о набережной им. Терешковой – самом проблемном объекте Евпатории на сегодня.

Оптимистично: Евпатория - преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

Фото: страница в Facebook Е.Кабанова.

Оптимистично: Евпатория - преображается! Пессимистично: проблем в Евпатории немало

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