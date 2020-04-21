Оптовые цены на бензин в России рухнули. А как же розничные?

Цена на бензин на российском оптовом рынке упала ниже себестоимости: каждую тонну компании продают с убытком в несколько тысяч рублей. Причины: снижение трафика в режиме «самоизоляции» и в выплатах нефтяников в бюджет «в кризисные времена», сообщает РБК .

Так, за неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) упала почти на 11%, или 4,2 тыс. рублей, и в понедельник, 20 апреля, составила 35,77 тыс. руб. за тонну (в европейской части России). С учетом катастрофического падения (в «минус») цен на нефть в последние дни, тенденция сохранится.

При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38,07 тыс. руб. за тонну, сказал РБК гендиректор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов. Таким образом, по его словам, компании получают чистый убыток примерно в 2,3 тыс. руб. на тонну бензина АИ-92.

Почему продажа топлива стала убыточной.

Топливо подешевело из-за резкого падения спроса. По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). В России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал. Очевидно, что в таких рыночных условиях производители топлива готовы идти на понижение оптовых цен.

Еще одна причина появления отрицательной маржи на бензин на оптовом рынке — рост выплат по демпферу. Если в январе 2020 года он составлял 100 руб. за тонну, то теперь — больше 17 тыс. руб. за тонну. В этом году бюджет впервые заработал на демпфере, за год нефтяники могут перечислить государству 600–700 млрд. рублей. Демпферные выплаты правительство запустило еще в 2018 году, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке. Механизм работает в обе стороны. Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России. Если цены на экспортном рынке падают, уже нефтяники обязаны перечислять деньги в бюджет и по этой причине не снижают стоимость топлива в стране. Так они поступают и сейчас: на экспортном рынке цена топлива составляет 23,5 тыс. руб. за тонну, то есть на треть дешевле, чем в России (это экспортный нетбэк: цена минус расходы на транспорт и налоги).

Премия на внутреннем рынке, часть которой компании перечисляют в бюджет в виде демпфера, считается не от фактической цены, а от условной, установленной правительством. На 2020 год условная цена — 53,6 тыс. руб. за тонну, сейчас она в полтора раза больше фактической оптовой цены на внутреннем рынке (35,77 тыс. руб.). Правительство установило слишком высокую условную цену, это приводит и к неоправданно высоким выплатам по демпферу, говорят эксперты РБК.

Как это скажется на АЗС и автолюбителях.

У АЗС как раз все в порядке. Просто – дополнительные доходы. Низкие цены на оптовом рынке привели к росту маржинальности бизнеса на автозаправках, где цены стабильны и, практически, не снижаются.

Справедливости ради, отметим, что на российских заправках стоимость бензина чуть-чуть снизилась. В среднем по стране литр бензина марки АИ-92 подешевел на четыре копейки — до 43,04 рубля, стоимость АИ-95 стала ниже на три копейки — до 46,1 рубля. Подешевела данная марка сразу в семи федеральных округах. А вот дизельное топливо, наоборот, подорожало на 59 копеек за литр.

Крым? У нас «своя атмосфера». Цены на АЗС полуострова (в среднем) – на АИ-92 – 44,2 рубля за литр; на АИ-95 – 48,2 рубля; на АИ-95+ — 49,85 руб.; на дизтопливо – от 48,2 до 49,85 руб.