Опять она: четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России

В России в обозримом будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Прежде всего они будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке. Как сообщил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пока все эти проекты находятся на стадии обсуждения, но работа идет активно.

В плюсе — ученые и промышленники

По словам Анатолия Аксакова, несмотря на то что старая льготная ипотека свое существование в России официально прекратила, дополнительные меры поддержки для тех, кто хочет обзавестись своим жильем, обязаны появиться. Только на этот раз задача стоит сделать их более упорядоченными и четко регламентированными, чтобы ими не могли пользоваться все подряд, создавая неконтролируемый спрос и «перегрев» рынка.

Я думаю, уже в следующую сессию мы начнем обсуждение сразу нескольких новых программ, которые, с одной стороны, упростят приобретение жилья для граждан, а с другой — позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах, — подчеркнул парламентарий. — Прежде всего это касается промышленности — нужно обеспечить льготные условия для ценных специалистов, в особенности для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Также есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство — как жилое и инфраструктурное, так и, опять же, промышленное.

Анатолий Аксаков предложил также проработать вопрос о создании системы льготной ипотеки для молодых кадров. По словам парламентария, сейчас одна из главных задач страны — создание научных и производственных центров, при которых должны появиться свои города-спутники или городские районы — наподобие академгородков, которые в СССР специально возводились для размещения сотрудников региональных научных центров или отделений Академии наук.

У меня, например, давняя мечта построить такой центр в Чебоксарах, — подчеркнул парламентарий. — Там есть все условия, там потрясающая природа. И, безусловно, если мы обеспечим молодежи условия — не только дадим рабочие места и инструменты для научной и новаторской деятельности, но и жилье с возможностью купить его на льготных условиях — она туда потянется.

Будет продолжено и обсуждение региональной ипотеки для территорий, где сегодня наблюдаются сложности с населением. При этом, подчеркнул Анатолий Аксаков, речь идет не только о новых регионах, но и, например, о территориях Дальнего Востока и районах Крайнего Севера, которые перспективны с точки зрения развития промышленных и добывающих производств, но при этом испытывают нехватку рабочих рук.

В целом, на мой взгляд, основная задача сейчас — создать максимально комфортные условия для людей в регионах, чтобы они не уезжали в города-миллионники, а оставались, поднимали науку и промышленность на местах, — заключил собеседник издания. — Это, безусловно, касается и обеспечения их жильем.

Какие из этих программ в итоге действительно появятся и как скоро, сказать пока трудно. Однако, по словам Анатолия Аксакова, работа над ними начнется в самом скором времени — в частности, ряд обсуждений с привлечением экспертного сообщества и участников рынка запланирован уже на осеннюю сессию Госдумы.

Снижения цен ждать не приходится

Однако это пока только планы. Пока же ипотечный рынок в России далек от стабильности. Так, согласно недавнему исследованию ЦБ, в июле этого года ипотека по госпрограммам в России замедлилась до 0,7 процента после ажиотажных 3,1 процента в июне. А объем выдачи сократился почти в четыре раза — с 679 до 179 миллиардов. Впрочем, сам же ЦБ в том же исследовании отмечает, что пока что делать из этого далеко идущие выводы рано.

А вот выдача рыночной ипотеки, наоборот, выросла на 61 процент. Но и это не показатель — в основном это произошло за счет риелторов, которые подсуетились на фоне паники, развернувшейся после роста ключевой ставки и отмены массовых льгот.

Частично [снижение произошло] за счет продуктов, предполагающих сниженную ставку на первые 1-5 лет за счет завышения стоимости квартиры, — отмечается в исследовании. — Банк России неоднократно заявлял о рисках таких схем для заемщиков и сейчас прорабатывает изменения в регулировании.

Что будет дальше? По словам президента Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игоря Горского, для городов-миллионников изменений, скорее всего, будет мало: они традиционно являются центрами притяжения, куда едет народ со всей России, поэтому ожидать резкого падения спроса, а вслед за ним и цен на квартиры там не стоит.

В регионах ситуация будет сложнее, — отметил эксперт. — С другой стороны, для регионов и существуют такие программы, как, например, IT-ипотека — то есть программы, призванные точечно поддержать граждан на тех или иных территориях.

Спрогнозировал Игорь Горский и падение спроса на ипотеку в целом. Как отметил эксперт, за минувшие 20 лет россияне практически перестали покупать жилье за наличные деньги — а в последнее время и вовсе до 85 процентов сделок были ипотечными.

Это, конечно, станет определенного рода тормозом, — подчеркнул собеседник издания. — Мы уже можем наблюдать, что застройщики не инвестируют в отрасль в тех же объемах, что и раньше. У нас же вся строительная отрасль частная, поэтому подчиняется законам рынка: максимизация прибыли и минимизация издержек.

Что будет дальше? Пока сказать трудно. Ясно только одно: массового падения цен даже при резком торможении спроса ждать не приходится.

На протяжении последних 30 лет у нас недвижимость только росла в цене, — подчеркнул Игорь Горский. — Это, по сути, единственный ресурс, стоимость которого всегда покрывает инфляцию. Плюс не забывайте о нашей культуре: недвижимость почти никем не рассматривается в качестве временной инвестиции, задача всегда стоит купить и оставить детям и внукам. Поэтому я бы не стал ожидать какого-то резкого удешевления квадратных метров в обозримой перспективе.

источник: «Парламентская газета»

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