Опыт Крыма в реализации образовательной программы «СВОё дело» рекомендован к внедрению во всех субъектах РФ

Затем Сергей Аксёнов вручил награды победителям конкурса в номинации «Лучший в инновационно-технологическом предпринимательстве».

Первое место занял Максим Даниелян, основавший социальный учебный центр для подготовки специалистов в области беспилотной авиации.

Второе место – у Вячеслава Шило, чье предприятие оказывает услуги –предрейсовые медицинские осмотры и инструктаж по безопасности дорожного движения для водителей.

Третье место занял Руслан Девлечаев, производитель зарядных станций для электромобилей.

Сергей Аксёнов отметил, что полноформатная образовательная программа «СВОё дело» одержала победу во Всероссийском онлайн-голосовании НИФИ в номинации «Образовательные и просветительские проекты финансовой грамотности для взрослых граждан». В мае этого года опыт Республики Крым по комплексному сопровождению бизнес-проектов ветеранов СВО был рекомендован правительственной комиссией под руководством Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина к внедрению во всех субъектах России.

Малый и средний бизнес – важный сектор экономики нашего региона, который наполняет бюджет, создает рабочие места, обеспечивает благосостояние людей. В 2014 году мы не искали материальной выгоды, а шли к реализации своей мечты, и сегодня имеем возможность расти и развиваться вместе со всей нашей большой страной. Спасибо крымчанам – участникам программы, их семьям за эффективную работу, за профессионализм и творческий подход к делу, – сказал Глава Крыма.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, директор некоммерческой организации «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» Владислав Ганжара, другие.

