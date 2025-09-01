Прямо сейчас:
Опыт сотрудничества студотрядов Крыма и аэропорта Симферополь перенимают по всей стране
фото: пресс-служба Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:42 01.09.2025

В 2021 году в аэропорту Симферополя впервые в России заработал межрегиональный студенческий сервисный отряд. Более сотни студентов из Крыма, Башкортостана и Санкт-Петербурга прошли здесь практику — работали грузчиками и агентами по организации пассажирских перевозок.

Проект стал уникальным и знаковым не только для участников студотрядовского движения, но и для всего региона. Работа в аэропорту предоставила студентам возможность приобрести практические навыки и опыт в сфере сервиса, многие из участников после завершения трудового сезона продолжили работать в команде аэропорта.

Сотрудничество Российских студенческих отрядов с аэропортами продолжается. Так, этим летом более 400 студентов из 19 регионов России, а также впервые из Беларуси присоединились к команде Аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

В 2021 году я была главным исполнителем на проекте, отвечающим за набор студентов и их трудоустройство в Международном аэропорту Симферополя имени И. К. Айвазовского. Желающих поработать в аэропорту было достаточно, и мы были рады, что аэропорт сам шел нам навстречу, принимая в свои ряды представителей Российских студенческих отрядов. Этот проект стал новым витком в развитии студотрядовского движения в стране. Мы смогли организовать эффективное взаимодействие и создать условия для того, чтобы молодые люди могли получить ценный опыт работы в сфере обслуживания. После многие проекты студенческих отрядов стали перенимать наш опыт, продолжая сотрудничество с ведущими аэропортами страны. Такое партнерство не только способствует росту и развитию студенческого движения, но и позволяет нашим студентам накапливать уникальный опыт, который будут применять в своей будущей карьере, — цитирует пресс-служба руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерину Денесюк.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

