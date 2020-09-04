Опытные артисты и молодые исполнители: творческие коллаборации на фестивале «Таврида – АРТ»

Фестиваль фестивалей дал талантливым молодым артистам уникальную возможность выступить с известными российскими исполнителями на одной сцене и стать частью яркой программы шоу-концерта «Таврида вдохновляет».

«Таврида – АРТ» стерла дистанцию между опытными артистами и молодыми исполнителями. На фестивале возник творческий симбиоз, в результате которого рождаются новые интересные коллаборации и проекты, а мудрые наставники делятся своим опытом с резидентами и помогают раскрывать их талант. Атмосферу единения творцов передал масштабный перформанс «Танцующие холмы», который прошел на площадке фестиваля вблизи арт-объекта «Дерево». Он стал частью дуэта Юлианны Карауловой и Александра Кудинова, — отмечают в пресс-службе Центра развития культурных инициатив.

В перформансе приняли участие сотни деятелей культуры и искусств и гости фестиваля. Они выстроились на холмах за выступающими артистами и заполнили все пространство светом своих браслетов.

В этот день также состоялось выступление Дианы Арбениной, в том числе с детским хором участников Всероссийского конкурса «Большая перемена», который в этом году собрал более миллиона заявок на участие от детей со всей страны, и рок-группы «Ночные снайперы».

Кроме того, «Таврида – АРТ» стала площадкой для фестиваля «Новая волна». Режиссёр проекта Александр Ревзин и музыкальный продюсер Анастасия Мухина выбрали среди сотен талантливых молодых артистов, приехавших на фестиваль «Таврида – АРТ», претендентов на участие в конкурсе «Новая волна – 2021». Вечером состоялся концерт, в котором приняли участие конкурсанты и победители проекта разных лет: Сергей Лазарев и молодая певица, участница форума «Таврида» в 2020 году Анастасия Пашинова, Дарья Антонюк, Игорь Пиджаков и Стас Море.

фото: пресс-служба Центра развития культурных инициатив