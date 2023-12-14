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Орехи, мед, фрукты и овощи – на сельхозярмарках в городах ЮБК

Орехи, мед, фрукты и овощи – на сельхозярмарках в городах ЮБК

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 21:06 14.12.2023

В конце недели сельхозярмарки пройдут в таких городах ЮБК:

В пятницу, 15 декабря:

Ялта – ул. Ореховая, 32А, ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69 и Кривошты, 2

Массандра – ул. Стахановская, 17

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Отрадное – ул. Отрадная, 3

 В субботу, 16 декабря:

Ялта – ул. Киевская, в районе остановки «5-й квартал», ул. Найденова, 16/2, ул. Блюхера, 40 и ул. Свердлова, 47-51

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22

Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Отрадное – ул. Отрадная, 3

В воскресенье, 17 декабря:

Ялта – ул. Найденова, 16/2 и ул. Свердлова, 47-51

Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)

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Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12, ул. 60 лет СССР, 18, Подвойского, 25

Симеиз – ул. Советская, 46

Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11

Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24

Даниловка – ул. Лесная, 7

Высокогорное – ул. Лесная, 12

В понедельник, 18 декабря:

Ялта – ул. Блюхера, 40

Во вторник, 19 декабря:

Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69

Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27

В среду, 20 декабря:

Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Кривошты, 2 и ул. Найденова, 16/2

Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)

Гурзуф – ул. Артековская, 12

Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11

Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44

Береговое – ул. Кипарисная, 39

В четверг, 21 декабря:

Ялта – ул. Блюхера, 40

Режим работы: с 07:00 до 16:00

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