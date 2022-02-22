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Организация помощи беженцам ДНР и ЛНР на территории Республики Крым

Организация помощи беженцам ДНР и ЛНР на территории Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 22.02.2022

В Республике Крым организована работа по приему заявлений и документов на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке.

Выплаты положены всем, кто пересёк границу Российской Федерации в Ростовской области после 18:00 часов 18 февраля 2022 года и позже.

Прием заявлений на выплату единовременной помощи и документов осуществляется органами труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту пребывания беженцев республике. В орган труда и социальной защиты населения Республики Крым необходимо предоставить паспорт (с которым пресекали границу), свидетельство о рождении каждого ребенка, реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Телефон горячей линии министерства труда и социальной защиты Республики Крым — 544-652.

Телефоны и адреса органов труда и социальной защиты населения муниципальных образований Республики Крым по вопросам оказания материальной помощи беженцам


п/п		 Наименование ведомства Номер телефона
«горячей линии»
1 Управление труда и социальной защиты населения Администрации города Алушты

г. Алушта, пл. Советская, 1

 (36560)2-27-38
+7(978)084-85-63
2 Управление труда и социальной защиты населения администрации города Армянска

г. Армянск, ул. Гайдара, 6

 (36567)2-03-45
+7(978)899-08-75
3 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Бахчисарайского района

г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 14

 (36554)4-28-27
+7(978)500-50-12
4 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Белогорского района

г. Белогорск ул. Островского, 3

 (36559)9-15-56
+7(978)091-73-95
5 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Джанкоя Республики Крым

г. Джанкой ул. Карла Маркса, 15

 

 (36564)3-23-02
+7(978)553-19-71
6 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Джанкойского района Республики Крым

г. Джанкой, ул. Ленина, 6

 (36564)3-30-96
+7(978)257-21-72
7 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Евпатории Республики Крым

г. Евпатория, проспект Ленина, 32

 (36569)3-15-33
+7(978)985-84-46
8 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи Республики Крым

г. Керчь, ул. Кирова, 5

 (36561)6-18-10
+7(978)554-30-78
9 Департамент труда и социальной защиты администрации Кировского района Республики Крым

пгт Кировское, ул. Розы Люксембург, 26а

 (36555)4-13-08
+7(978)029-25-11
10 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Красногвардейского района

пгт Красногвардейское, ул. Энгельса, 3

 (36556)2-50-29
(36556)2-37-40
11 Управление труда и социальной защиты населения Администрации города Красноперекопска

г. Красноперекопск,  площадь Героев Перекопа, 1

 (36565)3-17-26
+7(978)908-22-31
12 Управление  труда и социальной защиты населения Администрации Красноперекопского района Республики Крым

г. Красноперекопск,  площадь Героев Перекопа, 1а

 +7(978)985-86-17
+7(978)985-86-12
13 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Ленинского района Республики Крым

пгт Ленино, ул. Пушкина, 22

 (36557)4-11-83
+7(978)205-06-21
14 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Нижнегорского района Республики Крым

пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10

 (36550)2-16-37
(36550)2-16-62
15 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Первомайского района Республики Крым

пгт Первомайское, ул. Новая,9,

 

 (36552)9-26-59
+7(978)733-25-50
16 Управление труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского района Республики Крым

пгт Раздольное, ул. Ленина, 5

 (36553)5-14-91
(36553)5-13-25
17 Управление труда и социальной защиты населения Администрации г. Саки

г. Саки, ул. Курортная, 27

 (36563)3-06-30
+7(978)986-30-79
18 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Сакского района Республики Крым

г. Саки, ул. Интернациональная,4

 (36563)3-08-35
(36563)2-34-97
19 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя

г. Симферополь, бульвар Франко, 25

 (3652) 27-37-38
+7(978)988-32-60
20 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского района Республики Крым

г. Симферополь, ул. Ракетная, 34

 (3652)560-267
(3652)560-266
21 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым

пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15

 (36551)91564
+7(978)4041255
22 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Судака

г. Судак, ул.Октябрьская,36

 (36566)3-26-76
23 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Феодосии Республики Крым

г. Феодосия, ул. Украинская, 46

 (36562)3-92-70
+7(978)997-92-70
24 Управление труда и социальной защиты населения Администрации Черноморского района Республики Крым

пгт Черноморское, ул. Кирова, 6

 (36558)9-94-65
(36558)9-12-94
25 Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым

г. Ялта, ул. Московская, 45

 (3654)34-40-61
+7(978)902-89-29

 

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