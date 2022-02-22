Организация помощи беженцам ДНР и ЛНР на территории Республики Крым

В Республике Крым организована работа по приему заявлений и документов на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке.

Выплаты положены всем, кто пересёк границу Российской Федерации в Ростовской области после 18:00 часов 18 февраля 2022 года и позже.

Прием заявлений на выплату единовременной помощи и документов осуществляется органами труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту пребывания беженцев республике. В орган труда и социальной защиты населения Республики Крым необходимо предоставить паспорт (с которым пресекали границу), свидетельство о рождении каждого ребенка, реквизиты банковского счета для перечисления средств.

Телефон горячей линии министерства труда и социальной защиты Республики Крым — 544-652.

Телефоны и адреса органов труда и социальной защиты населения муниципальных образований Республики Крым по вопросам оказания материальной помощи беженцам

№

п/п Наименование ведомства Номер телефона

«горячей линии» 1 Управление труда и социальной защиты населения Администрации города Алушты г. Алушта, пл. Советская, 1 (36560)2-27-38 +7(978)084-85-63 2 Управление труда и социальной защиты населения администрации города Армянска г. Армянск, ул. Гайдара, 6 (36567)2-03-45 +7(978)899-08-75 3 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Бахчисарайского района г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 14 (36554)4-28-27 +7(978)500-50-12 4 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Белогорского района г. Белогорск ул. Островского, 3 (36559)9-15-56 +7(978)091-73-95 5 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Джанкоя Республики Крым г. Джанкой ул. Карла Маркса, 15 (36564)3-23-02 +7(978)553-19-71 6 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Джанкойского района Республики Крым г. Джанкой, ул. Ленина, 6 (36564)3-30-96 +7(978)257-21-72 7 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Евпатории Республики Крым г. Евпатория, проспект Ленина, 32 (36569)3-15-33 +7(978)985-84-46 8 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи Республики Крым г. Керчь, ул. Кирова, 5 (36561)6-18-10 +7(978)554-30-78 9 Департамент труда и социальной защиты администрации Кировского района Республики Крым пгт Кировское, ул. Розы Люксембург, 26а (36555)4-13-08 +7(978)029-25-11 10 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Красногвардейского района пгт Красногвардейское, ул. Энгельса, 3 (36556)2-50-29 (36556)2-37-40 11 Управление труда и социальной защиты населения Администрации города Красноперекопска г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1 (36565)3-17-26 +7(978)908-22-31 12 Управление труда и социальной защиты населения Администрации Красноперекопского района Республики Крым г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1а +7(978)985-86-17 +7(978)985-86-12 13 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Ленинского района Республики Крым пгт Ленино, ул. Пушкина, 22 (36557)4-11-83 +7(978)205-06-21 14 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Нижнегорского района Республики Крым пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10 (36550)2-16-37 (36550)2-16-62 15 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Первомайского района Республики Крым пгт Первомайское, ул. Новая,9, (36552)9-26-59 +7(978)733-25-50 16 Управление труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского района Республики Крым пгт Раздольное, ул. Ленина, 5 (36553)5-14-91 (36553)5-13-25 17 Управление труда и социальной защиты населения Администрации г. Саки г. Саки, ул. Курортная, 27 (36563)3-06-30 +7(978)986-30-79 18 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Сакского района Республики Крым г. Саки, ул. Интернациональная,4 (36563)3-08-35 (36563)2-34-97 19 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя г. Симферополь, бульвар Франко, 25 (3652) 27-37-38 +7(978)988-32-60 20 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского района Республики Крым г. Симферополь, ул. Ракетная, 34 (3652)560-267 (3652)560-266 21 Департамент труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15 (36551)91564 +7(978)4041255 22 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Судака г. Судак, ул.Октябрьская,36 (36566)3-26-76 23 Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Феодосии Республики Крым г. Феодосия, ул. Украинская, 46 (36562)3-92-70 +7(978)997-92-70 24 Управление труда и социальной защиты населения Администрации Черноморского района Республики Крым пгт Черноморское, ул. Кирова, 6 (36558)9-94-65 (36558)9-12-94 25 Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым г. Ялта, ул. Московская, 45 (3654)34-40-61 +7(978)902-89-29

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