Организация помощи беженцам ДНР и ЛНР на территории Республики Крым

В Республике Крым организована работа по приему заявлений и документов на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке.
Выплаты положены всем, кто пересёк границу Российской Федерации в Ростовской области после 18:00 часов 18 февраля 2022 года и позже.
Прием заявлений на выплату единовременной помощи и документов осуществляется органами труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту пребывания беженцев республике. В орган труда и социальной защиты населения Республики Крым необходимо предоставить паспорт (с которым пресекали границу), свидетельство о рождении каждого ребенка, реквизиты банковского счета для перечисления средств.
Телефон горячей линии министерства труда и социальной защиты Республики Крым — 544-652.
Телефоны и адреса органов труда и социальной защиты населения муниципальных образований Республики Крым по вопросам оказания материальной помощи беженцам
|№
п/п
|Наименование ведомства
|Номер телефона
«горячей линии»
|1
|Управление труда и социальной защиты населения Администрации города Алушты
г. Алушта, пл. Советская, 1
|(36560)2-27-38
|+7(978)084-85-63
|2
|Управление труда и социальной защиты населения администрации города Армянска
г. Армянск, ул. Гайдара, 6
|(36567)2-03-45
|+7(978)899-08-75
|3
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Бахчисарайского района
г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, д. 14
|(36554)4-28-27
|+7(978)500-50-12
|4
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Белогорского района
г. Белогорск ул. Островского, 3
|(36559)9-15-56
|+7(978)091-73-95
|5
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Джанкоя Республики Крым
г. Джанкой ул. Карла Маркса, 15
|(36564)3-23-02
|+7(978)553-19-71
|6
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Джанкойского района Республики Крым
г. Джанкой, ул. Ленина, 6
|(36564)3-30-96
|+7(978)257-21-72
|7
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Евпатории Республики Крым
г. Евпатория, проспект Ленина, 32
|(36569)3-15-33
|+7(978)985-84-46
|8
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи Республики Крым
г. Керчь, ул. Кирова, 5
|(36561)6-18-10
|+7(978)554-30-78
|9
|Департамент труда и социальной защиты администрации Кировского района Республики Крым
пгт Кировское, ул. Розы Люксембург, 26а
|(36555)4-13-08
|+7(978)029-25-11
|10
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Красногвардейского района
пгт Красногвардейское, ул. Энгельса, 3
|(36556)2-50-29
|(36556)2-37-40
|11
|Управление труда и социальной защиты населения Администрации города Красноперекопска
г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1
|(36565)3-17-26
|+7(978)908-22-31
|12
|Управление труда и социальной защиты населения Администрации Красноперекопского района Республики Крым
г. Красноперекопск, площадь Героев Перекопа, 1а
|+7(978)985-86-17
|+7(978)985-86-12
|13
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Ленинского района Республики Крым
пгт Ленино, ул. Пушкина, 22
|(36557)4-11-83
|+7(978)205-06-21
|14
|Департамент труда и социальной защиты населения администрации Нижнегорского района Республики Крым
пгт Нижнегорский, ул. Ленина, 10
|(36550)2-16-37
|(36550)2-16-62
|15
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации Первомайского района Республики Крым
пгт Первомайское, ул. Новая,9,
|(36552)9-26-59
|+7(978)733-25-50
|16
|Управление труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского района Республики Крым
пгт Раздольное, ул. Ленина, 5
|(36553)5-14-91
|(36553)5-13-25
|17
|Управление труда и социальной защиты населения Администрации г. Саки
г. Саки, ул. Курортная, 27
|(36563)3-06-30
|+7(978)986-30-79
|18
|Департамент труда и социальной защиты населения администрации Сакского района Республики Крым
г. Саки, ул. Интернациональная,4
|(36563)3-08-35
|(36563)2-34-97
|19
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя
г. Симферополь, бульвар Франко, 25
|(3652) 27-37-38
|+7(978)988-32-60
|20
|Департамент труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского района Республики Крым
г. Симферополь, ул. Ракетная, 34
|(3652)560-267
|(3652)560-266
|21
|Департамент труда и социальной защиты населения администрации Советского района Республики Крым
пгт Советский, ул. 30 лет Победы, 15
|(36551)91564
|+7(978)4041255
|22
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Судака
г. Судак, ул.Октябрьская,36
|(36566)3-26-76
|23
|Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Феодосии Республики Крым
г. Феодосия, ул. Украинская, 46
|(36562)3-92-70
|+7(978)997-92-70
|24
|Управление труда и социальной защиты населения Администрации Черноморского района Республики Крым
пгт Черноморское, ул. Кирова, 6
|(36558)9-94-65
|(36558)9-12-94
|25
|Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым
г. Ялта, ул. Московская, 45
|(3654)34-40-61
|+7(978)902-89-29
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!