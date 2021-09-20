Организовывали в Крыму выборы? Тогда Украина «идёт к вам»

На Украине заявили, что «надо привлечь к ответственности» всех, кто в Крыму причастен к организации и проведению выборов в Госдуму.
Если пересчитать всех членов избрикомов, то это более 11 тысяч человек, а еще более 5000 наблюдателей. Итого получается более 16000 человек. Люди живут жизнью своего государства, а не того, которое им грозит санкциями. Нас они не волнуют, — заявил РИА Новости Крым глава Центризбиркома РК Михаил Малышев.
В комментарии РИА Новости Крым он заверил, что все «причастные» в полной мере осознавали, что Украина может ввести против них какие-то санкции. Ра работе ЦИКа и ТИКов, заявил Михаил Малышев, очередное заявление Украины никак не отразится:
Все понимают, что эти заявления (о привлечении к ответственности причастных – ред.) для внутреннего потребления. Для нас же, крымчан, членов комиссии, которые отработали эти выборы и продолжат и далее трудится в избирательной системе, эти заявления значения не имеют.
Ранее в эфире телеканала «Дом» официальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, заявил, что по итогам выборов в Госдуму в Крыму Киев должен «отделить зерна от плевел» и «привлечь к ответственности» только тех, кто «принимал участие в организации и проведении» выборного процесса.
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