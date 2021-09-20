Организовывали в Крыму выборы? Тогда Украина «идёт к вам»

На Украине заявили, что «надо привлечь к ответственности» всех, кто в Крыму причастен к организации и проведению выборов в Госдуму.

Если пересчитать всех членов избрикомов, то это более 11 тысяч человек, а еще более 5000 наблюдателей. Итого получается более 16000 человек. Люди живут жизнью своего государства, а не того, которое им грозит санкциями. Нас они не волнуют, — заявил РИА Новости Крым глава Центризбиркома РК Михаил Малышев.

В комментарии РИА Новости Крым он заверил, что все «причастные» в полной мере осознавали, что Украина может ввести против них какие-то санкции. Ра работе ЦИКа и ТИКов, заявил Михаил Малышев, очередное заявление Украины никак не отразится: