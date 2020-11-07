Оригинально... В Севастополе парень украл для подарка... стаффордширского терьера

32-летняя жительница Севастсополя даже представить не могла, что её стаффордширского терьера могут похитить всего за несколько минут.

Вечером женщина привязала своего питомца возле супермаркета и ненадолго ушла за покупками. Породистого пса заметил прохожий и, убедившись в отсутствии владельца, похитил его, а затем скрылся. Обнаружив пропажу четвероногого друга горожанка сразу же обратилась в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника. Полицейские выяснили, что 26-летний мужчина похитил собаку, чтобы подарить своему приятелю. Как оказалось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за различные имущественные преступления, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.