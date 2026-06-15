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Оружие - нож: в Симферопольском районе ушло в суд дело мужчины, который убил мать
фото: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Оружие — нож: в Симферопольском районе ушло в суд дело мужчины, который убил мать

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:27 15.06.2026

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Трудовое Симферопольского района. Он обвиняется в совершении убийства своей матери с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что 30 января текущего года мужчина, находясь в квартире дома по улице Шоссейная, в ходе ссоры со своей 70-летней матерью нанес ей множественные ножевые ранения в область головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан сотрудниками полиции. Свою вину в совершенном убийстве фигурант признал, — сообщили в пресс-службе ведомства. 

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

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