Оружие — нож: в Симферопольском районе ушло в суд дело мужчины, который убил мать

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя села Трудовое Симферопольского района. Он обвиняется в совершении убийства своей матери с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Симферопольскому району установлено, что 30 января текущего года мужчина, находясь в квартире дома по улице Шоссейная, в ходе ссоры со своей 70-летней матерью нанес ей множественные ножевые ранения в область головы и тела. От полученных травм женщина скончалась на месте. Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, выпрыгнув в окно третьего этажа, но был задержан сотрудниками полиции. Свою вину в совершенном убийстве фигурант признал, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю