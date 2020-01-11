Осадки, но небольшие. Погода в Крыму

В воскресенье прохождение атмосферных фронтов вызовет в Крыму небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Северо-западный ветер днем 12 января в южных и восточных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем 2-7° тепла. Местами возможен туман, в горах гололедица. В начале рабочей недели осадки прекратятся, ветер сменит направление на юго-западный. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .