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Осадки, но небольшие. Погода в Крыму
иллюстрация: magnesianews.gr

Осадки, но небольшие. Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:18 11.01.2020

В воскресенье прохождение атмосферных фронтов вызовет в Крыму небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Северо-западный ветер днем 12 января в южных и восточных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем 2-7° тепла. Местами возможен туман, в горах гололедица. В начале рабочей недели осадки прекратятся, ветер сменит направление на юго-западный. Температура воздуха повысится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Осадки, но небольшие. Погода в Крыму

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