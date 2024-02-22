ОСАГО: о новых — «коротких» — полисах в деталях

2 марта 2024 года – ожидаемая дата как для водителей, так и страховых компаний, предоставляющих услуги по обязательному автострахованию. С этого момента вступают в силу поправки в статьи 9 и 10 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», который был принят более 20 лет назад. Согласно новой норме, водители смогут оформлять краткосрочной ОСАГО. Чем он будет отличаться от «обычного» полиса и кому будет выгоден, разбираемся в инфографике:

Как мы видим, краткосрочный ОСАГО будет актуален для отдельных категорий водителей, именно для них поправки в Закон об ОСАГО будут весьма кстати. Те водители, для которых автомобиль является основным средством передвижения, смогут по-прежнему оформлять годовой полис, и устанавливать для него ограниченный период использования, – говорит президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По словам главы РСА, устанавливать ограниченный период использования годового ОСАГО в определенный сезон либо по другим временным критериям можно на срок от 3 месяца и более согласно статье 16 закона об ОСАГО. Для этого водитель при оформлении полиса ОСАГО должен сообщить своей страховой компании о желании определить период использования полиса. При этом, на стоимость полиса, помимо других коэффициентов, будет влиять коэффициент сезонности (КС), который зависит от периода и цели эксплуатации автомобиля.

Тем самым, ОСАГО от трех месяцев – это тот же самый годовой полис с установленным ограниченным периодом действия. Его использование вне установленных рамок повлечет за собой административный штраф и возмещение ущерба после ДТП в порядке регресса, если водитель окажется виновником аварии. Краткосрочный полис ОСАГО – это документ, который можно будет оформить на срок от одного дня до трех месяцев, то есть в период, который не предусмотрен ограниченным использованием годового ОСАГО. Ранее это было возможно в рамках годового ОСАГО только в двух случаях – на весь срок использования зарегистрированного за границей автомобиля, а также до 20 дней в случае покупки машины и ее перевозки до места регистрации.

Если говорить о стоимости «короткого» ОСАГО, то, как отмечают в Центральном Банке РФ, страховые компании будут самостоятельно устанавливать тариф таких полисов, обращая внимание на конкретную ситуацию, в рамках которой ОСАГО оформляется, и используя понижающий коэффициент срока действия договора, а также традиционные коэффициенты, которые оказывают влияние и на цену годового полиса. Так, на стоимость ОСАГО влияют мощность двигателя, адрес регистрации собственника авто, а также то, сколько водителей вписано в полис, их возраст, стаж, и как часто они становятся виновниками аварий.

Возможность заключения краткосрочных ОСАГО станет для многих страховщиков переходом к более глубокому пониманию потребностей клиента, который, например, будет на выходные покупать полис ОСАГО для своего автомобиля, потому что остальные пять дней машина стоит около дома, а он ездит на работу на общественном транспорте. Кроме того, в контексте «коротких» полисов мы говорим о начале продвижения идеи свободного тарифообразования в ОСАГО в дальнейшем для годового полиса. Краткосрочный ОСАГО станет пробным проектом для дальнейшего перехода к свободным тарифам. Это положительно скажется на автомобилистах, учитывая, что для безаварийных водителей в рамках индивидуализации ОСАГО страховые компании снижают премию, ведя конкурентную борьбу между собой, – подытожил Евгений Уфимцев.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»