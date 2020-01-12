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За один день сотрудники ГИБДД задержали в Крыму двоих граждан, находившихся в розыске
Фото: ГИБДД

ОСАГО в электронном виде и дилеры по регистрации авто — вступили в силу изменения в ПДД

Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 18:23 12.01.2020

С 1 января вступили в силу изменения в Правила дорожного движения. Так, в соответствие с поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и на электронном устройстве. При этом сотрудник полиции может проверить полис ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Также вступил в силу закон о государственной регистрации транспортных средств. Согласно новым положениям, предусмотрена возможность проведения регистрационных действий, как с выдачей государственных регистрационных знаков, так и без них, с последующим изготовлением в уполномоченных на это организациях. При этом код региона привязан к субъекту регистрации владельца автомобиля. К участию в процессе регистрации также привлекаются дилеры. Они будут осматривать транспортные средства, формировать заявление и комплект необходимых для регистрации документов. Транспортные средства, собственники которых не достигли 16-летнего возраста, регистрируются за одним из родителей, опекуном или попечителем, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Для временного допуска к участию в дорожном движении автомобилей, вывозимых за пределы страны или перегоняемых к конечным производителям, предусмотрена выдача регистрационного документа и государственного знака «Транзит», которые позволят в течение 30 суток участвовать в дорожном движении.

ОСАГО в электронном виде и дилеры по регистрации авто - вступили в силу изменения в ПДД

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