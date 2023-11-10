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Осенние выходные в у:  дождь, ветер, штормовое предупреждение
Фото: pikist.com

Осенние выходные в Крыму:  дождь, ветер, штормовое предупреждение

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:07 10.11.2023

МЧС распространило штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 11-12 ноября.  В субботу днем и в течение всего воскресенья на полуострове ожидаются дожди, ночью и утром 12 ноября сильные. Ветер — юго-восточный с переходом на юго-западный ветер, 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, — говорится в сообщении.

Подробнее о погоде — КрымМЕТЕО.

МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:

  •  исключить выход в горно-лесную местность;
  • воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
  • при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев;
  • не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
  • уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
  • ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
  • рекомендуем населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
  • водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
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Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» или «101».

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