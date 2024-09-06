Осенний марафон вирусов: как защитить здоровье семьи

Пришла осень, а вместе с ней рабочие и учебные будни. Дети возвращаются в детские сады и классы, взрослые — на работу. Все обсуждают каникулы и отпуска, общаются друг с другом в тесном контакте, забывая о гриппе, острых респираторных вирусах и прочих инфекциях. Но инфекции не страшны, если вовремя предпринять меры.

Инфекционный сезон

Осень начинается с того, что все пытаются войти в рабочий ритм. Особенно сложно детям, ведь они за лето уже отвыкли от режима и школьных нагрузок. Плюс к этому нужно настроиться на смену погоды и готовиться к холодам. Это большой стресс для хрупкого детского организма, и он может легко поддаться вирусной инфекции. Тесные контакты лишь способствуют распространению инфекций. Поэтому «традиционно» в начале сентября все массово заболевают.

Не исчез и COVID-19, он продолжает испытывать на прочность человеческое здоровье. Эксперты подозревали, что со временем коронавирус никуда не денется и станет сезонной инфекцией. Так и случилось.

Противовирусная стратегия

Каждый сезон нас атакуют одни и те же вирусы, но в обновленном варианте, поэтому и вакцины против них постоянно обновляются. Что делать и как распознать инфекцию, ведь оперативность лечения имеет решающее значение? Первые «звоночки» у гриппа А и В серотипов, у «омикрона», адено- и риновирусов и ОРВИ очень похожи, здесь требуются медицинские исследования. Совет от экспертов: необходимо как можно скорее начать прием противовирусных препаратов широкого спектра действия и оставаться на связи с врачом. Эти универсальные средства хорошо справляются с разными инфекциями. Препараты сокращают вирусную нагрузку и дают организму время избавиться от оставшихся возбудителей. Благодаря этим лекарствам симптомы не так сильно мучают, и выздоровление наступает скорее.

Противовирусные препараты нужно принимать и профилактически, когда приходиться бывать там, где есть большая вероятность контактировать с зараженным. Они не дадут инфекции «расползтись» по организму. Важно: принимать их нужно курсом, ни в коем случае не делая паузы.

Как работают противовирусные препараты?

Один из наиболее популярных противовирусных препаратов этой группы — Арбидол, разработанный в России. Ученые многих стран мира, в том числе Запада и Китая, не один десяток лет изучают этот препарат. Новый кластер исследований начался из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что его действующее вещество умифеновир связывает вирусные частицы, что не позволяет им слиться с клеткой человека и начать размножение. При этом препарат никак не затрагивает иммунитет, но очень помогает ему справиться с болезнью. Мировое научное сообщество не раз в клинических испытаниях доказало способность российского препарата подавлять многих опасных возбудителей. И коронавирус оказался в их числе.

По информации ДНИ.РУ, в этом году в ведущем российском журнале «Инфекционные болезни» опубликована статья с анализом 82-х статьей об умифеновире. По мнению авторов, его свойство подавлять многих возбудителей, несмотря на их постоянные мутации, можно считать доказанным фактом. Кроме того, максимальная концентрация препарата в крови достигалась в течение пары часов после приема, то есть это лекарство довольно быстро начинает действовать. В Китае препарат официально включен в госпрограмму диагностики и лечения гриппа. Китайские медики активно применяли Арбидол и в лечении пациентов с ковидом.

Применение умифеновира в составе комплексной терапии COVID-19 показало снижение тяжести заболевания и улучшение клинических исходов. Это подтверждается данными нескольких крупных исследований, проведенных как в России, так и за рубежом, — говорит Андрей Продеус, д.м.н., профессор, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель центра аллергологии НИКИ Детства.

Хорошо бы перед новым вирусным сезоном сделать прививки от ковида и гриппа. Нелишним будет и более тщательное мытье рук после выходов на улицу, частое проветривание жилых помещений и привычка держаться подальше от массовых скоплений людей.

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