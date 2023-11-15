Осенний призыв: полсотни молодых севастопольцев отправились на срочную службу

1 октября в Севастополе стартовал осенний призыв в армию — он продлится до 31 декабря этого года. Сегодня первые срочники отправились со сборного пункта города в войска. При этом в военном комиссариате подчеркнули, что они не будут привлекаться к участию в специальной военной операции.

Призывники, которые убывают на службу сегодня, будут распределены в сухопутные, инженерные войска, а также в войска радиационной, химической и биологической защиты и национальной гвардии. Севастопольцы убывают в учебные воинские части, где они будут обучаться в пределах двух-четырёх месяцев, получат военную специальность и будут распределяться по Вооружённым силам уже в качестве специалистов для того, чтобы осваивать новые образцы техники, вооружения. Большинство военнослужащих после учебной части вернутся в Севастополь и Крым, — рассказал начальник отдела подготовки граждан к военной службе военного комиссариата Олег Ситников.

Призывников направят для прохождения службы в соединения Западного военного округа и в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации.

По словам военного комиссара города Севастополя Виталия Султанова, сегодня в войска отправились более 50 молодых людей. В рамках осеннего призыва в Севастополе планируется направить для прохождения службы около 500 человек.