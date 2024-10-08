Осенью обсудят новые ипотечные программы

Власти учтут недостатки массовой льготной ипотеки. Поскольку новые программы будут адресными, они не повлияют на макроэкономические показатели.

Несколько предложений по новым льготным программам уже подготовлены, добавил Аксаков. Новые меры поддержки коснутся сотрудников, работающих в сфере передовых высокотехнологичных производств. Кроме того, предложено запустить строительную ипотеку в регионах с масштабным жилищным строительством, крупными проектами по строительству инфраструктуры или промышленных предприятий. По итогам обсуждения будут определены сроки запуска новых программ и бюджет на три года.

Аксаков считает, что запуск новых льготных ипотечных программ поможет решить проблему дефицита кадров, в том числе в IT-отрасли.

источник: ЦИАН