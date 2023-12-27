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Оскорбил чувства верующих — пойдёт на обязательные работы. Приговор в Севастополе
Фото: evrensel.net

Оскорбил чувства верующих — пойдёт на обязательные работы. Приговор в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:56 27.12.2023

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя города Ялты 2000 года рождения.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Установлено, что студент одного из высших учебных заведений Севастополя совершил действия, нарушающие права на свободу совести и вероисповеданий. В марте 2022 года в групповом чате в мессенджере «Telegram» он опубликовал высказывания, содержащие грубую ненормативную лексику и оскорбляющие чувства последователей одной из мировых религий. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Мировой судья Гагаринского судебного района г. Севастополя назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

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