Оскорбил чувства верующих — пойдёт на обязательные работы. Приговор в Севастополе

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Гагаринского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя города Ялты 2000 года рождения.

Он признан виновным по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Установлено, что студент одного из высших учебных заведений Севастополя совершил действия, нарушающие права на свободу совести и вероисповеданий. В марте 2022 года в групповом чате в мессенджере «Telegram» он опубликовал высказывания, содержащие грубую ненормативную лексику и оскорбляющие чувства последователей одной из мировых религий. Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом по Гагаринскому району г. Севастополя ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю, — озвучили детали дела в пресс-службе прокуратуры Севастополя.