Основной государственный экзамен-2022: специалисты рекомендуют начинать подготовку к испытаниями... уже вчера

Основной государственный экзамен или ОГЭ — это, пожалуй, самое большое испытание, которое проходят школьники «за историю» девяти классов своего обучения в средней школе. Именно оно призвано выяснить, что делал за школьной партой ребёнок все эти 9 лет. «Гонял ли лодыря» или… всё-таки… ответственно относился к учёбе и упорно «грыз гранит науки». Но вот вам правда, которую озвучивают специалисты: каким бы примерным ученик ни был, лишь единицы могут рассчитывать на то, что им удастся сдать ОГЭ «сходу». В связи с этим эксперты дают рекомендацию, которую однозначно стоит принять к действию 95% учеников — важно начать подготовку к основному государственному экзамену загодя. Посвятить этому делу год обучения в 9 классе точно.

Как наиболее эффективно организовать процесс подготовки? Зубрить и ещё раз зубрить — вздохнёт кто-то. Но! Ни 21 век ли на дворе? Хотите результата — используйте современные технологии. Да! — таковые, когда речь идёт об обучении, также имеются. Что касается школьных экзаменов, то, к примеру, самые эффективные на день сегодняшний курсы ОГЭ в Москве TwoStu выстроены на основе канадской методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Основные моменты: занятия проходят в паре, в группе от 1 до 2 учеников, а процесс обучения организуют как онлайн заочно, так и очно (буквально рядом с домом, потому как у курсов TwoStu — несколько десятков филиалов по всей Москве). При этом стоимость обучения более чем адекватная — от 187 рублей в час.

TwoStu — волшебные ключики к сдаче ОГЭ

Почему методика TwoStu признана максимально результативной?

Такой формат занятий более эффективен, чем занятия в больших группах, поскольку преподаватель может контролировать достижения каждого ученика, а сами школьники не отвлекаются от учебы. Но обучение в паре по своим возможностям превосходит и занятия с репетитором, так как сохраняет дух соревнования, без которого невозможен прогресс и длительное поддержание интереса к учебе. При этом используются все преимущества индивидуального обучения, — поясняют специалисты.



Здесь также стоит отметить, что группы или пары создаются по результатам предварительного тестирования — это позволяет обеспечить ученикам старт с одинаковых позиций в том, что касается начальных знаний.

А ещё методика TwoStu — это:

не только необходимая для сдачи ОГЭ база знаний. Её суть — преподаватели учат учеников думать и понимать информацию, а не бездумно её заучивать. И — да: даются все данные, включенные в контрольно-измерительные материалы ОГЭ;

быстрый прогресс — в среднем, большинство учеников улучшают свои первоначальные показатели на 44%;

процесс выстроен так, чтобы обучение было не занудным занятием, а увлекало учеников.

Мы не признаем зубрежки, а даем полное погружение в учебную дисциплину. Это позволяет нивелировать факт волнения на экзамене и получить уверенность в собственных силах, — подчёркивают специалисты курсов.

Методика обучения TwoStu — путь к результату



И это действительно так. По статистике прошлого учебного года, 92% учеников, которые готовились к ОГЭ по методике TwoStu, поступают на бюджет. Более того:

Студенты курсов TwoStu на ОГЭ показывают результат, на 40% превосходящий количество баллов, набранных учениками, прошедшими подготовку по другим методикам, — озвучивают достижения своих воспитанников преподаватели курсов TwoStu.

И во многом ситуация складывается именно так ещё и потому, что процесс обучения выстроен с учётом интересов учеников. То есть:

начать обучение можно в любое время, не привязываясь к началу «официального» учебного года;

есть возможность подстраивать расписание «под себя».