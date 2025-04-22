Основные налоговые платежи на 28 апреля 2025 года

28 апреля 2025 года — важная дата для бухгалтеров. В этот день нужно сдать отчетность и заплатить налоги по разным системам налогообложения. Узнайте, какие платежи и отчеты необходимо подготовить, чтобы избежать штрафов и пеней.

28 апреля 2025 года — один из ключевых дней для бухгалтеров. В этот день необходимо произвести множество налоговых платежей и сдать важную отчетность. Рассмотрим основные обязательства, которые нужно выполнить в этот день.

НДС

28 апреля 2025 года нужно заплатить:

1/3 часть НДС за I квартал 2025 года — для организаций и ИП, являющихся плательщиками НДС и налоговыми агентами

Полную сумму НДС за I квартал 2025 года — для организаций и ИП, которые не являются плательщиками НДС, но ошибочно выделили налог в счете-фактуре

Налог на прибыль

В этот день необходимо уплатить:

Авансовый платеж за I квартал 2025 года

Налог на прибыль за март 2025 года с доходов, выплаченных иностранным организациям

Налог с дивидендов, выплаченных юридическим лицам за март 2025 года

Первый ежемесячный авансовый платеж за II квартал 2025 года

УСН

Для плательщиков на упрощенной системе налогообложения 28 апреля — день уплаты:

Авансового платежа по УСН за I квартал 2025 года

Налога по УСН за 2024 год для индивидуальных предпринимателей

Налога по УСН в связи с утратой права на применение УСН в I квартале 2025 года

НДФЛ

В этот день необходимо заплатить:

НДФЛ за период с 1 по 22 апреля 2025 года

Авансовый платеж по НДФЛ за I квартал 2025 года для ИП, адвокатов, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

Имущественные налоги

28 апреля организации должны уплатить авансовые платежи за I квартал 2025 года по:

Налогу на имущество организаций

Транспортному налогу

Земельному налогу

Другие налоги и сборы

Также в этот день нужно заплатить:

Страховые взносы на ОПС, ОСС и ОМС за март 2025 года

Водный налог за I квартал 2025 года

Торговый сбор за I квартал 2025 года (для Москвы)

Туристический налог за I квартал 2025 года

Налог на профессиональный доход за март 2025 года

Акцизы за январь 2025 года и авансовые платежи по акцизам на алкогольную продукцию за апрель 2025 года

Как не пропустить важные даты?

Чтобы всегда быть в курсе налоговых дедлайнов и не пропустить важные сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, рекомендуем регулярно обращаться к актуальному календарю бухгалтера. Полный календарь бухгалтера на 28 апреля 2025 года с подробной информацией о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов для ООО и ИП на разных системах налогообложения доступен на нашем сайте.

Заранее спланируйте свою работу, чтобы успеть подготовить все необходимые документы и избежать штрафов за несвоевременную уплату налогов или сдачу отчетности.

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