Основные поломки смартфонов: как «не проглядеть» симптомы, и как «лечить»

Обращаться в сервисные центры в зависимости от брендов?

Специалисты отмечают, что чаще всего при необходимости «лечения» гаджетов стоит обращаться в специализированные сервисы конкретных брендов. Просто потому что, к примеру, ремонт айфона в тонких нюансах может существенно отличаться от ремонта техники другой марки.

Вот некоторые ключевые моменты в зависимости от брендов, которые стоит учитывать: