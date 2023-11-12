Основным поставщиком новых автомобилей в Россию в 2023 году стал Китай

В Россию в первые 10 месяцев 2023 г. было ввезено 889 400 легковых автомобилей, что в 2,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные СП «Автостата» и системы электронных ПТС – «Паспорт промышленный консалтинг» (ППК). Более 60% от общего числа импортированных автомобилей – новые машины (546 800 штук), около 40% – подержанные (342 600 единиц).

Самыми популярными марками новых импортных машин являются китайские Chery (23%), Changan (10%), Omoda (9%), Geely (8%) и Exeed (7%), подсчитали в ППК. Omoda и Exeed являются суббрендами Chery, то есть на этот автоконцерн в целом приходится почти 40% импорта (к слову, дилер OMODA в Крыму также есть, что говорит о серьёзности намерений автопрома Китая — санкции его не смущают и не мешают долгосрочным планам во взаимоотношениях с Российской Федерацией).

Всего за 10 месяцев этого года в России было продано 94 284 автомобиля марки Chery – в 3,6 раза больше, чем в том же периоде 2022 г. Такой результат позволил бренду занять второе место в топе продаж после Lada. Для сравнения, на третьем месте с отставанием от Chery в 12 303 машины – китайский Haval, который выпускают на заводе в Тульской области.

Таким образом, основным поставщиком новых автомобилей в Россию в 2023 г. стал Китай. На его долю пришлось около 80% всех поставок. Эксперты «Автостата» называют среди путей поставок Казахстан, Киргизию, в меньшей степени – Армению и ОАЭ.

Октябрь 2023 г. стал рекордным месяцем по ввозу новых легковушек. Всего за прошлый месяц было импортировано 86 800 новых машин, говорится в сообщении «Автостата». Предыдущий рекорд был отмечен месяцем ранее – в сентябре, когда было импортировано 80 800 автомобилей.

Основным же поставщиком автомобилей с пробегом выступает Япония, ее доля составляет 54%. Поступают б/у иномарки также из Белоруссии, Южной Кореи и Германии. Япония с 9 августа ввела эмбарго на экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридов и электрокаров.