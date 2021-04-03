Особенности блочных тепловых пунктов Данфосс и Ридан

В соответствии со строительными правилами тепловые пункты могут изготавливаться на производстве, поставляться, монтироваться на объекте в готовом виде. Применение готовых блочных тепловых пунктов (БТП) сокращают сроки строительства, затраты, позволяют избежать недоделок.

Эксперты советуют устанавливать продукт зарекомендованных марок. К таковым относятся БТП Данфосс и Ридан.

Блочный теплопункт Данфосс

Всемирно известная компания Данфосс выпускает автоматизированные БТП на территории России. Достоинства продукта фирмы заключаются в следующем:

упрощена процедура комплектации за счет поставки всех компонентов от одного поставщика;

высокое качество, соответствующее мировым стандартам;

оперативность выполнения заказа (в среднем 1–1,5 месяца);

поставка под ключ – требуется лишь подключить блок к коммуникациям;

отлаженность техпроцесса, надежность функционирования блоков;

полная гарантия.

Номенклатура

Концерн предоставляет заказчикам как стандартные БТП, так и нестандартные блочные теплопункты по индивидуальному запросу контрагента.

Заказ стандартного теплопункта можно оформить за четверть часа на сайте простым заполнением опросного листа. Подбор оптимального варианта произойдет автоматически.

Мощности стандартных БТП варьируются от 20 до 2500 Мкал/ч. Схемы отопления, вентиляции могут быть зависимые и независимые. Клиент может выбрать 1 или 2-ступенчатую систему горячего водоснабжения. Имеются варианты резервирования теплообменников.

При необходимости поставки нестандартной комплектации к формированию заказа подключатся специалисты компании.

Теплопункты Ридан

БТП Ридан позиционируется на рынке как технологические решения по передаче теплоэнергии потребителям из централизованных сетей на современном уровне.

Использование современных высокотехнологичных процессов в совокупности с многолетними производственными наработками фирмы Ридан позволило достичь эффективности, рациональности расхода ресурса, значительного потенциала для сокращения энергозатрат.

Сферы использования

БТП Ридан изготавливаются в множестве модификаций и могут быть применены в различных объектах. Они применяются как индивидуальные, централизованные тепловые пункты для многоэтажных строений, в индустриальных объектах, постройках общего назначения. Варианты изделий можно посмотреть, например, тут.

Конструкция и достоинства Ридан

В компоненты БТП Ридан входят:

отопительная система;

система ГВС;

АСУ.

Поставляемые комплекты готовы к эксплуатации после подключения к сетям, полностью оборудованы необходимыми насосами, датчиками, иными элементами.

Автоматическая система контроля и управления регулирует режим функционирования БТП сообразуясь с температурными и другими условиями окружающей среды. Это позволяет:

снизить затраты на эксплуатацию;

достичь комфортности пребывания в здании;

устранить возможность аварийного отключения.

Установка комплектуется на заводе, поставляется практически в смонтированном виде. Это позволяет провести монтаж на месте в кратчайшее время, а также привлечением минимума специалистов.