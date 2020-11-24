Особенные обитатели симферопольских прудов: в крымской столице поселились утки-мандаринки

Милые красавицы — утки-мандаринки стали обитателями пруда в парке Гагарина Симферополя. Об этом рассказал директор МБУ «Парки столицы» Денис Свирякин. По его информации, занесенных в международную Красную книгу редких водоплавающих птиц теперь можно наблюдать в водоемах Гагаринского парка крымской столицы.

Существует мнение орнитологов, что утки могли изменить маршрут сезонной миграции и остановиться в Крыму из-за потепления климата. Часть уток-мандаринок не задержались у нас надолго. Но есть и те, которые остались. Хочется верить, что пруд парка Гагарина навсегда станет для них домом, что они принесут потомство и будут долго радовать горожан своей яркой красотой, – отметил Денис Свирякин.

Он также добавил, что к удивлению сотрудников парка и всех горожан, краснокнижные птицы были замечены в пруду парка еще в прошлом году. Однако, по мнению крымского орнитолога Владимира Кучеренко, такое частое появление этого вида уток в симферопольском парке – дело рук человека.

Утка-мандаринка – это вид, внесенный в международную Красную книгу, это вид дальневосточного ареала. Очень широко он используется в целях интродукции, уток расселяют по многим городам и странам. Утка красивая, и ее используют в разных прудах для декоративного содержания, – поделился Владимир Кучеренко.

СПРАВКА: Мандаринка – небольшая утка массой 400-700 граммов. Длина крыла взрослых мандаринок варьирует в пределах 210-245 мм. Брачный наряд самца мандаринки выделяется среди других уток ярким окрасом оперения. Самец имеет хохол на голове и более ярко раскрашен, чем самка. Существуют и другие, устаревшие названия этого вида птиц. Например, «мандаринская утка» или «китайская утка».