Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен
актуально в республике
Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 9:37 07.11.2024

С 00:00 часов 07.11.2024 г. на территории Республики Крым отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК.

Особый противопожарный режим отменяется по нескольким причинам: высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются; стабилизировалась пожароопасная обстановка; установлены благоприятные погодные условия.

Узнайте больше:  На горе Бойка спасли пятерых туристов

Но МЧС Республики Крым по-прежнему призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и нашу природу!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: МЧС России в Крыму

МЧС России в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.