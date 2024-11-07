Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен

С 00:00 часов 07.11.2024 г. на территории Республики Крым отменен особый противопожарный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК.
Особый противопожарный режим отменяется по нескольким причинам: высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются; стабилизировалась пожароопасная обстановка; установлены благоприятные погодные условия.
Но МЧС Республики Крым по-прежнему призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и нашу природу!
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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