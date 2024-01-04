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Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 15:40 04.01.2024

В районе Керчи члены военно-патриотического отряда «Помним» ПО «Крымский рубеж» ДОСААФ России обнаружили останки семи бойцов-красноармейцев. Как сообщает портал KERCH.COM.RU, поисковики воспользовались новогодними выходными для поиска погибших в Великой Отечественной войне защитников Крыма. 2 января велась работа по подъему погибших бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Весь день прошёл на копе. Грунт порадовал прямо со старта — солончак, просохший на пару сантиметров, — рассказали поисковики.

Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

Они сообщили, что сделали три раскопа, в двух было по одному бойцу. В том числе были найдены «медальоны смертников» — личные опознавательные знаки. Один из них был повреждён и пуст, а второй повреждён, но с бумагой, которую сразу доставили в Керчь Наталье Дзюбе — человеку, производящему быстрый поиск в архивных документах. Так же у одного из бойцов было найдено интересное зеркальце.

Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

Над третьим раскопом трудились до позднего вечера, так как выяснилось, что в земле лежало несколько человек; в итоге было поднято пять бойцов. Нашли один поврежденный пустой ЛОЗ, а также личные вещи: кружку зелёной эмали Лысьвенскую, поврежденную малую саперную лопатку, 3 шинельных пуговицы. В месте, где нашли бойцов, обнаружилось большое количество стреляных гильз ППШ и винтовочных, множество осколков, что дает возможность представить, каким жарким был их последний бой. За 2 января обнаружены и эксгумированы семь бойцов Красной Армии.

Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

Они будут перезахоронены со всеми воинскими почестями, — сообщили поисковики.

Останки бойцов Красной Армии обнаружили поисковики в районе Керчи

Фото и материалы: KERCH.COM.RU.

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