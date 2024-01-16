Остановка… по нужде. Что творится на дорогах в Ялте – смешно и грустно

Начиналось как дорожный анекдот, закончится судом.

В Ялте установлен водитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения. Смотрите видео – серьезно, вот трезвый, культурный бы человек так поступил?!

В одном из ялтинских каналов пользователи разместили видео с грубым нарушением ПДД и были возмущены поведением водителя Geely Monjaro, который бросил свой автомобиль посреди дороги с открытой дверью, а сам начал справлять нужду. Сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты провели проверку и установили личность водителя. 36-летний уроженец Воронежской области, временно проживающий в Крыму, в кратчайшие сроки задержан полицейскими. По внешним признакам мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Инспекторы ДПС предложили водителю пройти процедуру мед. освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте или в медучреждении, от которой он отказался, – сообщили в МВД по РК.

На водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.

При проверке документов по информационным базам Госавтоинспекции установлено, что Воронежским судом мужчина лишен права управления транспортными средствами также за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Гражданин задержан и доставлен в отдел полиции г. Ялты.

Отделом дознания УМВД России по г. Ялте рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Водитель отстранен от управления автомобилем, а транспортное средство изъято и помещено на специализированную стоянку.