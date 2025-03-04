Остановка помощи Украине — что хочет сказать Трамп?

Поэтому ему, так или иначе, под каким-либо предлогом нужно сначала остановить эту помощь, переписать контракты под своих людей, а потом ее возобновить, – полагает эксперт.

Вторая причина заявлений Вашингтона об остановке помощи – необходимость поставить своих людей на поставки вооружений, чтобы контролировать все потоки, считает политолог.

Помощь США не остановят. Это временная приостановка. И одна из ее причин – необходимость окончательно ввести Зеленского в состояние невменяемой истерики, чтобы после этого сломать его и вить из него веревки, – убежден Манойло.

В США принято решение о приостановке военной помощи Украине до тех пор, пока власти в Киеве не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщил во вторник телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По мнению профессора, являясь бизнесменом по своему складу ума, Трамп, в любом случае нацелен в первую очередь на прибыль. Его игра направлена одновременно во все стороны, а его следующие ходы в конечном итоге будут сделаны в зависимости от ответных шагов остальных игроков.

Он ведет большой торг, большую игру. Он собирается сделать деньги и на Зеленском, который все больше впадает в истерику, и на Евросоюзе, который тоже ведется на эпатаж Трампа и находится в полуобморочном состоянии. И, похоже, был бы не против сделать деньги и на нас тоже. Что именно он хочет отщипнуть у РФ в данной ситуации – сложный вопрос. Но он привык на всем зарабатывать и мы должны иметь это в виду, – говорит эксперт.

При этом, по его мнению, наиболее вероятным итогом этой игры станет согласие Зеленского на любые условия США:

Только на этот раз контракт будет не тот, который лежал на столе во время скандальных переговоров в Вашингтоне, а гораздо более жесткий, – предполагает политолог.

О планах президента США Дональда Трампа по обсуждению прекращения военной помощи Украине с представителями своей администрации и Пентагона ранее также писала The New York Times.

Трамп также заявлял, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку по редкоземельным металлам , либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.

Президент США также выражал сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине.

источник: РИА Новости Крым