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Оставшаяся в у группа сторонников «Меджлиса» не имеет никакого влияния — Сергей Цеков
фото: pikist.com

Оставшаяся в Крыму группа сторонников «Меджлиса» не имеет никакого влияния — Сергей Цеков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 13.03.2024

Небольшая группа сторонников запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» осталась в Республике Крым, но она не имеет никакого влияния в регионе, заявил в беседе с ТАСС сенатор от республики Сергей Цеков.

Какая-то часть сторонников организации действительно есть, и они действительно этого [наступления Украины на Крым] ждут, но не дождутся. Эта часть очень небольшая и невлиятельная, которая глубоко спряталась. Мы это знаем и отслеживаем, когда они готовят свои террористические акты. Реального влияния на ситуацию в Крыму у них нет, — сказал Цеков.

Сенатор отметил, что лидеры «Меджлиса» (организация признана экстремистской решением суда) делают публичные заявления о якобы формировании «подполья» в Крыму для имитации деятельности и получения финансирования от Украины.

источник: ТАСС

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