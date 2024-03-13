Оставшаяся в Крыму группа сторонников «Меджлиса» не имеет никакого влияния — Сергей Цеков

Какая-то часть сторонников организации действительно есть, и они действительно этого [наступления Украины на Крым] ждут, но не дождутся. Эта часть очень небольшая и невлиятельная, которая глубоко спряталась. Мы это знаем и отслеживаем, когда они готовят свои террористические акты. Реального влияния на ситуацию в Крыму у них нет, — сказал Цеков.
Сенатор отметил, что лидеры «Меджлиса» (организация признана экстремистской решением суда) делают публичные заявления о якобы формировании «подполья» в Крыму для имитации деятельности и получения финансирования от Украины.
источник: ТАСС
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С тегами: Крым и Украина