Осторожно! 5 махинаций с недвижимостью, которые появились в период пандемии коронавируса

Пандемию коронавируса в своих целях уже стали использовать мошенники — они обещают предоставить отсрочку по ипотеке, выплатить компенсацию и сдать премиальную квартиру по цене эконома. Из-за режима самоизоляции большинство девелоперов перешли на дистанционные сделки. В связи с этим возникают риски использования электронной подписи.

Эксперты РБК-Недвижимость поговорили с юристами о главных мошеннических схемах на рынке жилья в текущих условиях и выяснили, как защититься от недобросовестного продавца.

Лжеканикулы

Недавно Центробанк заявил о новых мошеннических схемах на фоне распространения COVID-19. По данным регулятора, телефонные мошенники обещают своим жертвам «отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство». Для получения данных банковской карты мошенники рассылают фишинговые письма со ссылками на поддельные или зараженные вирусом сайты. Причем они часто подделывают бренды и фирменный стиль известных организаций (Минздрав, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения.

О новых типах мошенничества на фоне пандемии заявил и крупнейший банк страны — ВТБ. По информации банка, на рынке появились фирмы-однодневки, которые обещают за денежное вознаграждение решить любые вопросы с прощением банковских кредитов, включая ипотечные.

Поддельные справки о COVID-19

Еще один мошенничества, по данным ВТБ, связан с поддельными документами, которые предлагают россиянам для оформления ипотечных каникул. Сейчас многие россияне находятся на карантине и не могут подтвердить документально возникшие финансовые трудности. В этой связи в интернете стали продавать поддельные справки 2-НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о COVID-19. Таким образом мошенники пытаются получить доступ к персональным данным заемщиков для их дальнейшего использования.

Аренда во время карантина

На фоне карантина и снижения спроса на аренду в интернете активизировались так называемые «мошенники в аренде», рассказал юрист Юрий Паршиков. Они выставляют красивое объявление квартиры с идеальным ремонтом на фото и по очень привлекательной цене, чтобы заманить доверчивых покупателей. Например, квартира премиум-класса по цене эконом.

Затем мошенники просят потенциальных клиентов перевести на карту небольшую сумму, чтобы показать квартиру.

Мотивируют они это тем, что сейчас действует запрет на передвижение, а сумма пойдет на погашение штрафа за нарушения режима самоизоляции, — пояснил Паршиков.

После оплаты квартиросъемщик выяснял, что таких квартир просто не существует либо адреса ненастоящие.

Подозрительно низкая цена

Сейчас многие собственники на фоне пандемии готовы идти на скидки. Однако иногда за подозрительно низкой ценой могут скрываться проблемы с недвижимостью. Особенно насторожить должно, если продавец еще и торопит с заключением сделки. Речь не идет о случаях, когда собственнику действительно срочно нужны деньги, например на переезд или лечение.

Но нередко за привлекательной ценой скрываются недостатки (незаконная планировка, лженаследники). Стоит помнить, что лица, которые незаконно получили наследство, стараются быстрее продать полученное имущество, потому что в любой момент может появиться настоящий наследник или вскроется мошенническая схема. Обычно для ускорения продажи они устанавливают стоимость значительно ниже рыночной — от 20% ниже рынка. Также не исключено, что через пару месяцев после покупки квартир под окнами развернется масштабное строительство шумной магистрали или окажется, что по соседству живут алкоголики. Поэтому при покупке недвижимости по заниженной цене особенно тщательно нужно проверять все документы и получить как можно больше информации.

Цифровая подпись по поддельному документу

С 30 марта в Москве ужесточены карантинные меры. Режим самоизоляции действует для всех москвичей независимо от возраста. Офисы продаж новостроек и риелторские агентства также закрыты, общение с клиентами и сделки переходят в режим онлайн, запускаются онлайн-сервисы дистанционной продажи квартир.

Электронная регистрация прав на недвижимость возможна при регистрации ипотечных сделок в банке, при заключении договоров долевого участия (ДДУ). Для этого потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП), которую можно оформить в МФЦ и специализированных аккредитованных центрах.

По словам юристов, риск кроется в самом получении электронной подписи. Ее могут подделать разными способами: оформить по подложным документам, взломать личный кабинет на сайте госуслуг. Одним из распространенных случаев мошенничества на рынке недвижимости является подделка паспорта.

Сотрудники удостоверяющих центров, оформляющие цифровые подписи, не обладают дополнительными возможностями по проверке подлинности документов, удостоверяющих личность, а потому не могут на 100% гарантировать выдачу ЭЦП реальному собственнику объекта, а не его клону, — рассказала юрисконсульт департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Мария Королева.

Судебной практики по процессу электронной регистрации практически нет, поскольку период использования этой процедуры еще небольшой. Пока известно только об одном громком деле — когда у москвича похитили квартиру с помощью электронной подписи. О мошенничестве он узнал случайно, получив платежку за коммуналку и увидев, что его квартира числится за другим человеком. Оказалось, что мошенники без ведома собственника получили его цифровую подпись и завладели имуществом. Эта история стала резонансной, и власти приняли решение изменить законодательство.

Теперь, чтобы совершить сделку с недвижимостью через интернет, собственник должен заранее подать в Росреестр бумажное заявление о согласии на проведение сделок с использованием электронной подписи. Если в Росреестр поступит соответствующее заявление, то заключить сделку онлайн будет невозможно.

Простые правила безопасности

Рекомендации даёт член Ассоциации юристов России, партнер «Легес Бюро» Оржония Коба:

Чтобы обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью и не остаться без денег, необходимо запрашивать и тщательно проверять документы, действие доверенности, быть особенно внимательными при онлайн-сделках.

В обязательном порядке получите выписку из Росреестра. Желательно, чтобы срок владения объектом последним собственником превышал три года.

Оформляйте все документы, связанные с покупкой недвижимости, только в присутствии реального собственника, никаких доверенностей. Требуйте у него правоустанавливающие документы, согласие супруга на сделку, справку из психоневрологического и наркологического диспансеров,

Попросите технический паспорт БТИ, справку об отсутствии задолженностей по оплате услуг ЖКХ. Не стесняйтесь запрашивать у продавца дополнительные документы, идентифицирующие его личность (водительское удостоверение, СНИЛС).

Перед тем как подписать договор, внимательно прочитайте его, снимите с него копии. Перечитайте в спокойной обстановке, например дома или с юристом. Помните о том, что вы имеете право вносить свои условия и требования в договор, а не обязаны соглашаться на то, что вам предлагает продавец.

Потребуйте у продавца расширенную выписку из домовой книги. В ней содержится информация о том, кто был прописан в квартире, куда выписался и причину выписки. Обратите внимание на то, были ли прописаны малолетние дети, куда выписаны и каков их возраст сейчас. Кроме того, могут возникнуть сложности, если указано лицо, снятое с регистрации по месту жительства в связи с осуждением.

Также можно ознакомиться с наличием или отсутствием дел в отношении собственника на сайте суда по месту регистрации и через сервисы Федеральной службы судебных приставов уточнить информацию о наличии исполнительного производства из банка данных.

И! Не принимайте решение спонтанно, критически относитесь к супервыгодным в отношении цены и скорости оформления предложениям.

Источник: РБК-Недвижимость

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